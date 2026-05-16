Станивуковић ударио по СДС-у па најавио састанак опозиције

Опозиција у Републици Српској одржаће наредне седмице нови састанак, потврдио је лидер ПСС Драшко Станивуковић.
"Покрет Сигурна Српска биће домаћин наредног састанка опозиције, који је планиран за уторак, гдје настављамо разговоре и договоре о заједничком наступу на Општим изборима 2026. године, рекао је Станивуковић.
Он је рекао да се кроз споразум „Побједнички концепт Општи избори 2026“, јасне политичке принципе и конкретне кораке које ће усаглашавати, жели показати оно што је Републици Српској данас најпотребније – јединство, озбиљност и одговорност.
"Република Српска данас тражи људе који ће интерес народа и Републике ставити испред свега. Управо зато наша је обавеза да покажемо политичку зрелост, слогу и спремност да заједно понудимо другачију и сигурнију будућност", рекао је лидер ПСС-а.
Подсјећамо, Станивуковић је само пар дана раније на сједници Главног одбора свог покрета, изнио неке поприлично тешке ријечи на рачун СДС-а.
Отишао је и толико далеко да је оптужио СДС како је кандидовао непопуларног Мирка Шаровића 2022. године на општим изборима, а његова непопуларност је коштала побједе и Јелену Тривић.
"У политици имате један парадокс који нико не жели да чује. Можете на терену бити најснажнији, имати највише мандата, а персонално немати најбоље рјешење. Врло је могуће да имате странку са 5%, а имате појединца који може бити шармер, симпатичан, драг, народу прихватљив и он може побиједити. Али је у мудрост да тога будете свјесни. Као што је наша мудрост да будемо свјесни овог тренутка данас", рекао је Станивуковић.
Поручује да се пробало са професором који је добар човјек, али да у политици није ствар јеси ли професор и добар човјек, него јеси ли кандидат који побјеђује. Истиче да многи од њега лично имају бољу биографију, али да је он најбољи на терену.
"Студент или професор? Не, студент и професор. Обоје нам треба. То је побједничка прича. Треба нам снаге да убиједимо усијане главе. За предсједника треба продорност, треба енергија, страст, посвећеност. А за члана (Предсједништва БиХ) стабилност, полако, стура ћемо, за три дана, стани. То су те разлике. Ја не личим на овог другог, а професор је овај други", поручује Станивуковић.
Иако се прије држао у рукавицама, па приче о својој кандидатури за предсједника Републике Српске препуштао страначким послушницима попут Бранислава Бореновића и и Игора Радојичића, сада је отворено затражио ту номинацију. И не само то, него је Блануши смјестио кандидатуру за члана Предсједништва БиХ.
"Рекао сам професору, подржао сам вас као човјека. Подржите ви мене, па и трипут мање него ја вас. Побиједићу ја, а и ви за члана Предсједништва БиХ. И онда изађете пред људе и кажете: Знате шта је највећи задатак професора? Подржати и дати шансу младом човјеку. Ево шанса младом човјеку са енергијом и резултатима, а ја ћу знањем и стабилношћу Српску и наш народ бранити у Сарајеву. Људи имамо зицер, тај зицер ја сам. Побјеђујемо осјећам то".
Поименично, у СДС-у су му засметали Желимир Нешковић, Милан Миличевић, а посебну пажњу је усмјерио на Љубишу Петровића.
"Није СДС проблем, пар појединаца. Између осталог веома паметан, мудар члан каже: Све године идемо уједињени у губимо, сад идемо разједињени. Је л’ могуће то? Сви заједно губимо, вас пола бриши, са вама другим пола ћемо побиједити. Има ли то логике. Рекао сам Милошу Станишићу провјерите му профил можда му је хакован. Немојте да то води Републику Српску. Знате шта сам предложио Бранку Блануши? Професоре паметни, а ја необразовани, није проблем спустићу се до краја, можемо ли узети пет најмудријих глава које смо икада ви и ја срели у животу. Хајдемо сјести, 10 сати се затворити и ми донијети одлуку. А не трубачи, галамџије, не они који никада нису имали резултата. Неки фрајко из Добоја имао 12 гласова и он пише. Пишу људи који немају одборе, не може то водити, дјелујемо неозбиљно", рекао је Станивуковић.
СДС је након овога одговорио сједницом Главног одбора која је завршена конфузно. Током сједнице су се отварали шампањци, а након ње исти су се просипали. Желимир Нешковић је на конференцију за медије изашао видно нерасположен, а сам Љубиша Петровић ју је напустио у једном тренутку. На крају још једна конфузна порука Бранка Блануше. Закључци потврђују његову кандидатуру, али он лично је спреман да одустане ако то од њега затражи странка.
