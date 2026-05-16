Logo
Large banner

Планиран упис 2.600 студената

Аутор:

АТВ
16.05.2026 10:13

Коментари:

0
Планиран упис 2.600 студената

Универзитет у Бањалуци планира да у новој академској години упише 2.600 студената, од којих ће већина бити финансирана из буџета, изјавио је ректор Радослав Гајанин.

"Наш захтјев за упис ове године је око 2.600 студената. Од тога је највећи број студената на буџету, практично близу 2.000", рекао је Гајанин у подкасту Срне.

Он је навео да се објављивање конкурса очекује ускоро.

"Пријемни испит је планиран крајем јуна или почетком јула", прецизирао је Гајанин.

Гајанин је позвао матуранте да пажљиво бирају студијске програме и да размотре Универзитет у Бањалуци као први избор.

"Да буду сигурни да је квалитет студијског програма и студија на Универзитету у Бањалуци на врхунском нивоу и да знања која ће добити су апсолутно компаративна са знањима која би могли остварити на било ком другом универзитету", истакао је Гајанин.

Он је нагласио да су студијски програми модернизовани и усклађени са потребама тржишта рада.

"Удио практичне наставе је из године у годину већи и сада смо достигли ниво да је више од 50 одсто часова обезбијеђена практична настава или обавезна студентска пракса обезбјеђујемо са привредом", навео је Гајанин.

Он је рекао да је остварена добра сарадња са привредом, али да има простора за додатно унапређење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

студенти

студирање

Универзитет у Бањалуци

факултети

Радослав Гајанин

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин

Република Српска

Гајанин: Услови студирања значајно побољшани, студентски стандард међу најбољима у региону

3 ч

0
Селак: Хитно ставити ван снаге наметнуте измјене Кривичног законика

Република Српска

Селак: Хитно ставити ван снаге наметнуте измјене Кривичног законика

3 ч

4
полицијада 2026 залужани

Република Српска

Готово 700 припадника МУП-а на спортским играма у Залужанима

3 ч

0
Ана Тришић Бабић

Република Српска

"Шмит завршена прича, инсистирати на укидању наметнутих императорских закона и одлука"

4 ч

7

  • Најновије

13

29

Отварање досијеа о Јозефу Менгелеу

13

19

Ове намирнице најчешће узрокују надутост и осјећај тежине

12

59

"Радници дугогодишњим стручним искуством допринијели унапређењу здравственог система"

12

54

Огласио се МУП Србије о наводима да је Дачић у болници

12

49

"Никада тако нешто нисам видио, а дуго сам у НБА": Легенде у шоку због потеза Едвардса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner