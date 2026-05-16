Планиран упис 2.600 студената

Аутор:АТВ
Универзитет у Бањалуци планира да у новој академској години упише 2.600 студената, од којих ће већина бити финансирана из буџета, изјавио је ректор Радослав Гајанин.
"Наш захтјев за упис ове године је око 2.600 студената. Од тога је највећи број студената на буџету, практично близу 2.000", рекао је Гајанин у подкасту Срне.
Он је навео да се објављивање конкурса очекује ускоро.
"Пријемни испит је планиран крајем јуна или почетком јула", прецизирао је Гајанин.
Гајанин је позвао матуранте да пажљиво бирају студијске програме и да размотре Универзитет у Бањалуци као први избор.
"Да буду сигурни да је квалитет студијског програма и студија на Универзитету у Бањалуци на врхунском нивоу и да знања која ће добити су апсолутно компаративна са знањима која би могли остварити на било ком другом универзитету", истакао је Гајанин.
Он је нагласио да су студијски програми модернизовани и усклађени са потребама тржишта рада.
"Удио практичне наставе је из године у годину већи и сада смо достигли ниво да је више од 50 одсто часова обезбијеђена практична настава или обавезна студентска пракса обезбјеђујемо са привредом", навео је Гајанин.
Он је рекао да је остварена добра сарадња са привредом, али да има простора за додатно унапређење.
