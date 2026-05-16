"Шмит завршена прича, инсистирати на укидању наметнутих императорских закона и одлука"

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић изјавила је да је Кристијан Шмит завршена прича и да Српска мора да инсистира на укидању свих наметнутих императорских закона и одлука.
Тришић Бабић је истакла да се свијет мијења на дневној бази и да Република Српска не смије пропустити историјски тренутак, нити га дочекати неспремна.
"Да, тачно је да је Кристијан Шмит у БиХ дјеловао без легитимитета и да је својим одлукама годинама продубљивао политичку кризу и покушавао да институционално ослаби Републику Српску. Али, Шмит је завршена прича. Нека његов политички рачун своде они којима није испунио обећања", навела је Тришић Бабић.
Према њеним ријечима, најмање што Република Српска данас мора да уради јесте да јасно, гласно и институционално инсистира на укидању свих наметнутих императорских закона и одлука, преноси Срна
Свијет се мијења на дневној бази и Република Српска не смије пропустити историјски тренутак, нити га дочекати неспремна. — Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) May 16, 2026
"Само тако може се отворити простор за трајну стабилизацију, договор домаћих лидера и истински просперитет. Све друго је наставак агоније и политике конфликта, која је годинама гушила могући договор", написала је Тришић Бабић на Иксу.
