Кузмић: Исплаћено више од 120 милиона КМ подстицаја

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је Срни да је министарство до данас исплатило више од 120 милиона КМ за подстицаје у 2025. години.
- У посљедњих 10 година нисмо имали у овом министарству бољу динамику плаћања - истакла је Кузмићева.
Кузмићева је нагласила да је ресорно министарство, током периода када пољопривредни произвођачи у Српској већ приводе крају своју прољетну сјетву, још једном показало да је у стању исплатити све обавезе за 2025. годину и додатних 11 милиона КМ из 2026. године.
- То је веома значајно произвођачима Српске да могу да планирају даље своју производњу - рекла је Кузмићева.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске саопштило је раније да је данас посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 5.959.872 КМ за подстицање пољопривредне производње за 97 корисника, и то за подршку инвестицијама у технолошку опрему за прехрамбену индустрију 5.027.865 КМ, а за изградњу објеката у сточарству 932.007 КМ.
Са данашњом исплатом измирени сви подстицаји за 2025, као и више од 11 милиона КМ обавеза по основу подстицаја за ову годину. У овој седмици претходно је исплаћено 15.123.587 КМ.
