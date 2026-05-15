Logo
Large banner

Кузмић: Исплаћено више од 120 милиона КМ подстицаја

Извор:

СРНА

15.05.2026 19:58

Коментари:

0
Анђелка Кузмић
Фото: АТВ

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је Срни да је министарство до данас исплатило више од 120 милиона КМ за подстицаје у 2025. години.

- У посљедњих 10 година нисмо имали у овом министарству бољу динамику плаћања - истакла је Кузмићева.

Кузмићева је нагласила да је ресорно министарство, током периода када пољопривредни произвођачи у Српској већ приводе крају своју прољетну сјетву, још једном показало да је у стању исплатити све обавезе за 2025. годину и додатних 11 милиона КМ из 2026. године.

- То је веома значајно произвођачима Српске да могу да планирају даље своју производњу - рекла је Кузмићева.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске саопштило је раније да је данас посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 5.959.872 КМ за подстицање пољопривредне производње за 97 корисника, и то за подршку инвестицијама у технолошку опрему за прехрамбену индустрију 5.027.865 КМ, а за изградњу објеката у сточарству 932.007 КМ.

Са данашњом исплатом измирени сви подстицаји за 2025, као и више од 11 милиона КМ обавеза по основу подстицаја за ову годину. У овој седмици претходно је исплаћено 15.123.587 КМ.

Подијели:

Тагови :

Анђелка Кузмић

Подстицаји

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Требиње градимо регион 2026

Република Српска

Конференција „Требиње 2026 –градимо регион“ доноси визију будућности

2 ч

1
Хаг хашки трибунал генерал Младић

Република Српска

Одлука о непуштању генерала Младића нарушава принципе хуманости

2 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Позивам све наше компаније - затворите радње, има посла и мимо Сарајева

4 ч

8
Генералу данас мало боље, одбрана се обратила комитетима УН за људска права

Република Српска

Генералу данас мало боље, одбрана се обратила комитетима УН за људска права

4 ч

0

  • Најновије

21

41

Ухапшен док се скривао у грму: Аднан Шерак предат Тужилаштву КС

21

35

Ухапшена још једна особа у склопу убиства Нешовића

21

28

Руслана се обратила Јоксимовићу на српском: Жељко, душо, брате, недостајеш ми

21

09

12 година од добојске катастрофе: 11 ружа за 11 страдалих

20

47

Испробајте рецепт за колач од јагода и меканог бисквита: Умутите састојке и испеците

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner