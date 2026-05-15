"Није поента да богаташи напуне трибине на Мундијалу"

Предсједник УЕФА Александер Чеферин критиковао је ФИФА због прескупих улазница за предстојеће Свјетско првенство у САД, Мексику и Канади.
Скупе карте за највећи спортски догађај ове године одвратиле су многе фудбалске заљубљенике и ентузијасте, искрене фанове, да уопште размишљају о одласку на Мундијал, тврди Чеферин.
Свестан је исто тако да ће стадиони бити пуни, али ће их попунити само они навијачи са дубљим џепом, а то није оно што је, како каже, суштина фудбала и оваквог такмичења.
"Мислим да у САД постоји велики број богатих људи који могу да приуште карте и да напуне трибине током Мундијала. Али, да ли је то поента фудбала? Нисам сигуран. Зато ће УЕФА задржати старе цијене улазница за наредно Европско првенство", поручио је Чеферин и директно прозвао првог човека ФИФА Ђанија Инфантина.
Шефу УЕФА је, наравно, јасно да организатори желе профит, али до њега, како каже, желе да дођу на погрешан начин.
"Ако заиста желе да зараде, требало би да подигну цијену карата специјалних ложа. Има довољно богатих људи на свијету који ће купити мјесто у специјалној ложи чак и за више новца. Али немојте одузимати фудбал правим навијачима. Карта за финале кошта 7.500 евра, а на то додајте авионску карту и хотел. Нема много правих навијача који то могу себи да приуште. Наравно, на крају ће рећи да су стадиони ионако били пуни, али нисам сигуран да је то суштина фудбала".
