Република Српска освојила прво мјесто на Европском школском првенству

Република Српска освојила је прво мјесто на Европском школском првенству у футсалу након побједе против Словачке резултатом 5:3.
Тим Републике Српске чинили су момци из Дервенте који су показали велики квалитет. За најбољег играча турнира проглашен је Александар Стојичић из побједничке екипе.
Најбољи стријелац је Теодор Димитрић из тима Република Српска 2, док је најбољи голман Словак Паскал Полачек. Треће мјесто на турниру припало је репрезентацији Мађарске.
Селектор Предраг Дринић каже да ова титула долази након великих успјеха младих футсалера.
"Ово је био нама као шлаг на торту. Данас у овој утакмици нама је било каква нам је глава и срце", каже селектор Предраг Дринић.
"На првом мјесту је екипа, па онда индивидуалне награде. Надали смо се првом мјесту од почетка првенства. Надамо се даљем одласку на свјетско првенство у Кину", каже најкориснији играч турнира Александар Стојичић.
