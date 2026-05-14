Саво Милошевић више није тренер Жељезничара

Српски стратег Саво Милошевић (52) више није тренер Фудбалског клуба Жељезничар.
Бивши српски репрезентативац преузео је Жељезничар посљедњег дана фебруара, а његов мандат трајао мање од три мјесеца.
То је још један кратак ангажман у низу, након другог мандата у ФК Партизан и епизоде у иранском Насаји Мазандаран ФЦ.
Милошевић је на клупи "плавих“ водио екипу на 11 утакмица и остварио учинак од четири побједе, пет ремија и два пораза, док се Жељезничар тренутно налази на петом мјесту Премијер лиге БиХ.
Одлазак Милошевића долази у лошем тренутку по екипу која већ за два дана у првенству гостује Борцу.
Жељезничар ће осим Борца до краја сезоне још играти са Широким Бријегом и Сарајевом, а клуб је растерећен резултатима будући да не може изборити Европу, нити испасти из лиге.
