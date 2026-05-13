Преговори у завршној фази: Мурињо ускоро преузима Реал Мадрид

Реал Мадрид би након наредних предсједничких избора заиста могао да добије новог/старог тренера.
Уколико Флорентино Перез побиједи на предстојећим изборима (што је врло вјероватно), искусни предсједник ће на мјесто тренера довести добро познато лице на "Сантијаго Бернабеу", Жозеа Муриња.
Португалски стручњак и Перез утаначили су све детаље, преговори су у завршној фази и чека се само да Перез добије на изборима како би се долазак некадашњег тренера "Галактикоса" и озваничио.
Подсјетимо, Мурињо је већ сједио на клупи Реал Мадрида у периоду од 2010. до 2013. године. Тренутно је шеф стручног штаба Бенфике, али је врло извјесно да ће му посљедње коло португалског првенства заправо бити и посљедња утакмица на клупи лисабонског тима.
У каријери Мурињо је био тренер Порта, Интера, Реал Мадрида, Фенербахчеа, Роме, Реал Мадрида...
