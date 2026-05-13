Преговори у завршној фази: Мурињо ускоро преузима Реал Мадрид

Уколико Флорентино Перез побиједи на предстојећим изборима (што је врло вјероватно), искусни предсједник ће на мјесто тренера довести добро познато лице на "Сантијаго Бернабеу", Жозеа Муриња.

Португалски стручњак и Перез утаначили су све детаље, преговори су у завршној фази и чека се само да Перез добије на изборима како би се долазак некадашњег тренера "Галактикоса" и озваничио.

Подсјетимо, Мурињо је већ сједио на клупи Реал Мадрида у периоду од 2010. до 2013. године. Тренутно је шеф стручног штаба Бенфике, али је врло извјесно да ће му посљедње коло португалског првенства заправо бити и посљедња утакмица на клупи лисабонског тима.

У каријери Мурињо је био тренер Порта, Интера, Реал Мадрида, Фенербахчеа, Роме, Реал Мадрида...

(Телеграф)