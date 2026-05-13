Logo
Large banner

Преговори у завршној фази: Мурињо ускоро преузима Реал Мадрид

13.05.2026 20:23

Коментари:

0
Меч бенфика реал мадрид
Фото: Tanjug / AP / Armando Franca

Реал Мадрид би након наредних предсједничких избора заиста могао да добије новог/старог тренера.

Уколико Флорентино Перез побиједи на предстојећим изборима (што је врло вјероватно), искусни предсједник ће на мјесто тренера довести добро познато лице на "Сантијаго Бернабеу", Жозеа Муриња.

Португалски стручњак и Перез утаначили су све детаље, преговори су у завршној фази и чека се само да Перез добије на изборима како би се долазак некадашњег тренера "Галактикоса" и озваничио.

Подсјетимо, Мурињо је већ сједио на клупи Реал Мадрида у периоду од 2010. до 2013. године. Тренутно је шеф стручног штаба Бенфике, али је врло извјесно да ће му посљедње коло португалског првенства заправо бити и посљедња утакмица на клупи лисабонског тима.

У каријери Мурињо је био тренер Порта, Интера, Реал Мадрида, Фенербахчеа, Роме, Реал Мадрида...

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

Жозе Мурињо

Реал Мадрид

тренер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бизарна ситуација у Хрватској: Незадовољан играч након полувремена отишао - кући

Фудбал

Бизарна ситуација у Хрватској: Незадовољан играч након полувремена отишао - кући

2 д

0
Стефан Савић, фудбалер ФК Борац

Фудбал

Црвени тепих за Стефана Савића: Сјајни фудбалер потписао нови уговор са ФК Борац

4 д

0
Ватрени дочек фудбалера Борца након освајања титуле

Фудбал

Ватрени дочек фудбалера Борца након освајања титуле

1 седм

0
Погинуо бивши црногорски фудбалер

Регион

Погинуо бивши црногорски фудбалер

1 седм

0

Више из рубрике

Вицо Зељковић најавио долазак Ђанија Инфантина

Фудбал

Вицо Зељковић најавио долазак Ђанија Инфантина

1 ч

0
Матис Тел из Тотенхема постиже гол током утакмице енглеске Премијер лиге између Тотенхема и Лидс Јунајтеда у Лондону, понедјељак, 11. маја 2026.

Фудбал

Кикс Тотенхема вриједан испадања из лиге

1 д

0
Стојан Врањеш одиграо 300. утакмицу за Борац у побједи над Широким Бријегом

Фудбал

Стојан Врањеш одиграо 300. утакмицу за Борац у побједи над Широким Бријегом

1 д

0
Сјајан почетак за Републику Српску на Европском школском футсал првенству

Фудбал

Сјајан почетак за Републику Српску на Европском школском футсал првенству

1 д

0

  • Најновије

21

17

Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

21

11

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

21

08

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

21

07

Вања Маринковић: У октобру се враћам на терен, Партизан циља два трофеја до краја сезоне

21

03

ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner