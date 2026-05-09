Црвени тепих за Стефана Савића: Сјајни фудбалер потписао нови уговор са ФК Борац

АТВ
09.05.2026 13:48

Стефан Савић, фудбалер ФК Борац
Фото: ФК Борац

Оно што је Оливер Јандрић, спортски директор ФК Борац најавио прије три дана у емисији "Битно" наше телевизије данас се и обистинило.

Стефан Савић, један од најбољих актера Борчеве шампионске сезоне, потписао је нови уговор са бањалучким клубом до 2028. године.

У Платоновој су одличан посао обиљежили и сјајном видео најавом у којој Савић корача црвеним тепихом по терену Градског стадиона, а онда ставља параф на нови уговор.

"Борчевци, идемо у нове побједе!" јасна је порука Савића који је ове сезоне најбољи асистент Премијер лиге БиХ.

