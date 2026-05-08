Петицију за прогон Мбапеа потписало више људи него што живи у Шпанији

08.05.2026 16:56

Килијан Мбапе из Реал Мадрида реагује током утакмице Ла Лиге између Реал Бетиса и Реал Мадрида у Севиљи, Шпанија, у петак, 24. априла 2026. године.
Онлајн петиција "Мбапе напоље" изазвала је велику пажњу међу навијачима Реал Мадрида, пошто је за само један дан број потписа скочио са око 12 на готово 50 милиона.

То значи да је петицију потписало више људи него што Шпанија има становника. Подсјећамо, према појединим подацима у Шпанији живи око 47 милиона људи.

Иницијатори позивају мадридисте да "подигну глас“ уколико сматрају да су клубу потребне промјене.

Иако Килијан Мбапе има одличан учинак од 44 гола у дебитантској и 41 у другој сезони, дио навијача сматра да игра Реала са њим постаје превише предвидива. Критике се односе на слабију сарадњу са Винисијусом Жуниором и мањи допринос у дефанзиви.

Додатне полемике изазвали су слабији резултати екипе након његовог повратка са репрезентативне паузе, као и наводи о тензијама у свлачионици.

Мбапе, који са Реалом има уговор до 2029. године, тренутно је под великим притиском јавности.

Мбапе је у Реал стигао као велика жеља клуба, међутим, очигледно је да нешто "не штима".

