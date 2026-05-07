Звијезде Реала се потукле на тренингу, један завршио крвав у болници

07.05.2026 17:43

Фудбалери Реал Мадрида
Фото: Tanjug/AP Photo/Jose Breton

У свлачионици Реал Мадрида влада тотално расуло! Оно што је почело као тињајуће незадовољство, прерасло је у отворени физички сукоб у којем је дебљи крај извукао Феде Валверде.

Он је наводно хитно пребачен у болницу након бруталне туче са саиграчем Аурелијеном Чуаменијем.

Како преноси шпанска "Марка", атмосфера у табору "краљевског клуба" дотакла је само дно. Инцидент који се догодио у понедјељак описује се унутар клуба као "најозбиљнији икада виђен у историји Валдебебаса".

Нетрпељивост између Уругвајца и Француза није од јуче, али је јутрос ситуација ескалирала. Према изворима из свлачионице, Валверде је одбио да пружи руку Чуаменију прије почетка тренинга, што је био увод у изузетно непријатну и агресивну сесију.

Током самог тренинга, Валверде је константно "улазио" у Чуаменија оштрим и погубним стартовима, што је на крају довело до тога да француском фудбалеру "пукне филм".

Након што се тренинг завршио, тензија се пренијела у свлачионицу гдје је дошло до жестоког физичког обрачуна. Иако извори наводе да повреда није настала директним ударцем Чуаменија, током хаоса и кошкања Феде Валверде је задобио тешку контузију и озбиљну посјекотину, због чега је морао да буде транспортован у болницу на ушивање и даљу дијагностику.

Величина скандала натјерала је десну руку Флорентина Переза, Хозе Анхела Санчеза, да се хитно појави у тренинг центру. Одржан је кризни састанак који је трајао сатима, а ниједном играчу није било дозвољено да напусти клупске просторије док се ситуација не рашчисти.

Против обојице актера покренути су хитни дисциплински поступци, а унутар клуба влада огроман страх да је јединство екипе неповратно уништено у тренутку када се сезона ломи.

Тренутно је атмосфера у Реалу описана као "изузетно напета", са дубоким подјелама унутар тима и нервозом која пријети да потпуно уруши гиганта из Мадрида.

(Телеграф)

