Звијезде Реала се потукле на тренингу, један завршио крвав у болници

У свлачионици Реал Мадрида влада тотално расуло! Оно што је почело као тињајуће незадовољство, прерасло је у отворени физички сукоб у којем је дебљи крај извукао Феде Валверде.
Он је наводно хитно пребачен у болницу након бруталне туче са саиграчем Аурелијеном Чуаменијем.
Како преноси шпанска "Марка", атмосфера у табору "краљевског клуба" дотакла је само дно. Инцидент који се догодио у понедјељак описује се унутар клуба као "најозбиљнији икада виђен у историји Валдебебаса".
Нетрпељивост између Уругвајца и Француза није од јуче, али је јутрос ситуација ескалирала. Према изворима из свлачионице, Валверде је одбио да пружи руку Чуаменију прије почетка тренинга, што је био увод у изузетно непријатну и агресивну сесију.
Током самог тренинга, Валверде је константно "улазио" у Чуаменија оштрим и погубним стартовима, што је на крају довело до тога да француском фудбалеру "пукне филм".
Након што се тренинг завршио, тензија се пренијела у свлачионицу гдје је дошло до жестоког физичког обрачуна. Иако извори наводе да повреда није настала директним ударцем Чуаменија, током хаоса и кошкања Феде Валверде је задобио тешку контузију и озбиљну посјекотину, због чега је морао да буде транспортован у болницу на ушивање и даљу дијагностику.
Величина скандала натјерала је десну руку Флорентина Переза, Хозе Анхела Санчеза, да се хитно појави у тренинг центру. Одржан је кризни састанак који је трајао сатима, а ниједном играчу није било дозвољено да напусти клупске просторије док се ситуација не рашчисти.
Против обојице актера покренути су хитни дисциплински поступци, а унутар клуба влада огроман страх да је јединство екипе неповратно уништено у тренутку када се сезона ломи.
Тренутно је атмосфера у Реалу описана као "изузетно напета", са дубоким подјелама унутар тима и нервозом која пријети да потпуно уруши гиганта из Мадрида.
