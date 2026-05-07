Луис Енргике је геније: Знате ли зашто је наредио свом голману да испуцава лопту у аут на лијевој страни?

07.05.2026 10:17

Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Иако га готово никада не помињу у реду најбољих фудбалских стручњака на свијету, тренер Пари Сен Жермена Луис Енрике нас је синоћ против Бајерна још једном подсјетио какав је геније.

Енрикеа готово нико не сврстава међу највеће фудбалске тренере, а већ у финалу Лиге шампиона има прилику освојити свој трећи трофеј у овом такмичењу.

Шпански стручњак је синоћ невјероватним тактичким потезом зауставио најопаснијег и најпродорнијег играча Бајерна, Мајкла Олисеа.

Иако је француски крилни нападач имао неколико продора, потпуно је неутралисан и није успио направити ништа конкретно пред голом Матвеја Сафонова.

Један од разлога била је огромна концентрација играча ПСЖ-а у простору у којем је Олисе нападао. То је био кључни дио тактике, а Олисе је током цијеле утакмице био под двојицом чувара. Такође, није могао имати своје карактеристичне продоре јер му је за то потребан празан простор, а њега готово да није било због густе концентрације играча.

Како је то Енрике постигао? Одговор је импресиван, јер је наредио голману Сафонову да из гол-аута увијек испуцава лопту у аут и тако је „поклони“ Бајерну. Испуцавао је лопту у аут на страну гдје је био Олисе, како би повећао концентрацију играча на тој страни терена.

Сафонов је сваки пут, приликом избацивања лопте, намјерно шутирао у аут, а камере би потом снимиле Енрикеа како позива своје играче да се преселе на ту страну терена.

Ова минимална, али тактички савршена одлука резултирала је преоптерећењем десног крила од стране гостујуће екипе, која је тако бројчано надјачала Олисеа када би се игра наставила. Ова тактика омогућила је константан притисак на Олисеа, дајући му много мање простора за дјеловање, а потез је очигледно одлично функционисао.

Такође, овим потезом свјесно је препуштао посјед Бајерну, али је истовремено освајао позицију на терену. Тиме је додатно разбијао нападачке структуре и поставке Бајерна, а затим одмах наређивао притисак на тај дио терена. Ситуација се поновила најмање десетак пута у овом дуелу, што гарантује да није била случајност.

(Кликс)

