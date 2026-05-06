Више од 12 милиона навијача потписало петицију да отјера Мбапеа из Реала

06.05.2026 20:58

Килијан Мбапе из Реал Мадрида реагује током утакмице Ла Лиге између Реал Бетиса и Реал Мадрида у Севиљи, Шпанија, у петак, 24. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Jose Breton

Килијан Мбапе суочава се с великим незадовољством навијача Реал Мадрида до те мјере да је покренута онлајн петиција којом се тражи његов одлазак из клуба, а коју је потписало више од 12,28 милиона људи.

Трансфер који је требао бити велики успјех претворио се у супротност.

Иако је имао импресиван учинак, са 44 гола у дебитантској сезони и 41 у досадашњем дијелу друге, нашао се на мети критика саиграча, тренера и навијача због понашања на терену и ван њега.

Тактички проблеми

Дио навијача раније је указивао на тактичке проблеме, наводећи да је тим нападачки ограничен с њим у саставу, да нема довољно уиграности с Винисијусом Џуниором те да не доприноси одбрани.

Такве тврдње додатно су добиле на тежини када је Реал остварио пет узастопних побједа без њега у почетној постави, укључујући тријумфе против Манчестер Ситија у осмини финала Лига првака, као и важну побједу у градском дербију.

Након његовог повратка, екипа је у шест утакмица остварила само једну побједу.

Додатне критике

Поред игре, додатне критике односе се на његов утицај на атмосферу у свлачионици. Према извјештајима, дошло је до сукоба са чланом стручног штаба, након чега се додатно удаљио од екипе.

Негативан утисак појачан је када је, непосредно прије Ел Класика, отишао на одмор у Италију умјесто да санира повреду, док су Џуд Белингем и Винисијус играли против Еспањола.

Због свега тога изгубио је повјерење дијела навијача, а његови резултати на терену нису били довољни да ублаже негативан утисак.

Од његовог доласка клуб није освојио ниједан велики трофеј, иако има уговор до љета 2029. године, а његова вриједност процјењује се на 200 милиона евра.

Килијан Мбапе

Реал Мадрид

Петиција против Мбапеа

