Више од 12 милиона навијача потписало петицију да отјера Мбапеа из Реала

Килијан Мбапе суочава се с великим незадовољством навијача Реал Мадрида до те мјере да је покренута онлајн петиција којом се тражи његов одлазак из клуба, а коју је потписало више од 12,28 милиона људи.
Трансфер који је требао бити велики успјех претворио се у супротност.
Иако је имао импресиван учинак, са 44 гола у дебитантској сезони и 41 у досадашњем дијелу друге, нашао се на мети критика саиграча, тренера и навијача због понашања на терену и ван њега.
Дио навијача раније је указивао на тактичке проблеме, наводећи да је тим нападачки ограничен с њим у саставу, да нема довољно уиграности с Винисијусом Џуниором те да не доприноси одбрани.
Такве тврдње додатно су добиле на тежини када је Реал остварио пет узастопних побједа без њега у почетној постави, укључујући тријумфе против Манчестер Ситија у осмини финала Лига првака, као и важну побједу у градском дербију.
Након његовог повратка, екипа је у шест утакмица остварила само једну побједу.
Поред игре, додатне критике односе се на његов утицај на атмосферу у свлачионици. Према извјештајима, дошло је до сукоба са чланом стручног штаба, након чега се додатно удаљио од екипе.
Негативан утисак појачан је када је, непосредно прије Ел Класика, отишао на одмор у Италију умјесто да санира повреду, док су Џуд Белингем и Винисијус играли против Еспањола.
Због свега тога изгубио је повјерење дијела навијача, а његови резултати на терену нису били довољни да ублаже негативан утисак.
Од његовог доласка клуб није освојио ниједан велики трофеј, иако има уговор до љета 2029. године, а његова вриједност процјењује се на 200 милиона евра.
