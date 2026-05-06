Див из Словеније угасио фабрику и преселио производњу у БиХ

06.05.2026 21:05

Алпина, произвођач обуће из Словеније са дугом традицијом која се приближава осам деценија, улази у нову фазу пословања након продаје дијела некретнина у Жирима.

Зграду компаније у центру овог мјеста у Словенији преузела је домаћа фирма Месарство Облак, која планира проширење својих капацитета, али и развој додатних садржаја на тој локацији.

Директор и сувласник компаније, Јанез Облак, потврдио је за "Дело" да је прошле године купљено око 40.000 квадратних метара имовине Алпине, док је мањи дио остао у власништву произвођача обуће.

Производњу преселили у Босну и Херцеговину

Према доступним информацијама, Алпина је раније донијела одлуку о продаји дијела имовине након што је производњу преселила у иностранство, укључујући Босну и Херцеговину (БиХ) и Кину.

"БизнисИнфо.ба" подсјећа да ова компанија одраније има фабрику у Тешњу, у коју је преселила дио производње из угашене творнице у Словенији.

Нови власник планира да у наредном периоду уреди погоне за прераду меса, али и да развија туристичке и пословне садржаје, укључујући хотел, ресторан и канцеларијски простор за изнајмљивање.

Промјена индустријског простора

Месарство Облак већ је присутан на више европских тржишта, укључујући Данску, Шведску, Њемачку, Швајцарску, Италију и Хрватску.

Компанија је у 2024. години остварила приходе од 54,8 милиона евра, уз раст у односу на годину раније, док је запошљавала више од стотину радника.

Ова трансакција уједно означава значајну промјену намјене индустријског простора у Жирима, гдје би се умјесто производње обуће ускоро могла развијати прехрамбена и туристичка дјелатност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

