Пуцњава у Вашингтону: Нападач гађао полицију близу колоне Џеј Ди Венса

АТВ
06.05.2026 22:00

Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Мушкарац оптужен да је пуцао на припаднике полиције у близини Вашингтонског споменика кретао се раније дуж трасе колоне потпредсједника САД Џеј Ди Венса, наводи се у судском поднеску објављеном данас.

Осумњичени, Мајкл Маркс (45) из Тексаса, рањен је током сукоба у понедјељак и пребачен у болницу, гдје је, према исказу агента Тајне службе Сједињених Америчких Држава, изговорио псовке на рачун Бијеле куће и тражио да буде убијен, преноси Асошиејтед прес.

Инцидент се догодио у близини раскрснице 15. улице и Авеније Индепенденс, гдје су полицајци реаговали на дојаву да се мушкарац налази у близини комплекса Бијеле куће са скривеним оружјем.

Према наводима из пријаве, Маркс је извадио пиштољ док је бјежао и запуцао на једног службеника, при чему је случајно рањен тинејџер који се налазио иза полицајца.

Полиција је узвратила ватру и погодила осумњиченог у стомак, руку и шаку.

Повређени пролазник није животно угрожен и пуштен је из болнице.

Против Маркса су подигнуте оптужбе за напад на службено лице опасним оружјем, употребу ватреног оружја током насилног кривичног дјела и незаконито посједовање оружја, с обзиром на ранију пресуду за трговину дрогом из 2011. године.

У тренутку инцидента, предсједник Доналд Трамп налазио се у Бијелој кући, која је привремено била блокирана из безбједносних разлога. Власти наводе да за сада није утврђено да ли је нападач имао конкретну мету.

