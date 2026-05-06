Син милионера брутално убио маћеху из Црне Горе

Младић Емануел Р. (25), син милионера из Њемачке, признао је на почетку суђења да је убио своју маћеху Ивку П, поријеклом из Црне Горе.
Више се не сјећа како је узео нож, колико пута ју је убо.
"Био сам у трансу", каже Емануел Р, док су форензички патолози након злочина документовали више од 70 повреда коже, укључујући убодне ране и посјекотине, више од 70 повреда којима је Емануел Р, према тужилаштву, подмукло убио своју маћеху.
Првог дана суђења пред 11. кривичним вијећем Регионалног суда у Минхену, двадесетпетогодишњак је препричао како је годинама узалуд покушавао да учини свог оца поносним, док је његова маћеха, манипулацијом и злобом, покушавала да завади њега и оца.
Оптужница је опсежна, дијелом зато што тужилаштво педантно реконструише сукоб између оца, сина и маћехе. Двадесетпетогодишњак је и сам свједочио на суду да су његови биолошки родитељи имали везу прије него што је отац напустио мајку током трудноће.
Наиме, Ивка П. је била најбоља другарица његове мајке, али ју је отац оставио да би започео везу са Ивком П. и оженио је.
Затим је одрастао са својом биолошком мајком, која је била веома љубазна и брижна. Сваки викенд је проводио са њом и оцем док није напунио 18 година. Његов отац је био разочаран јер није положио пријемне испите за универзитет. Али, он се школовао за механичара у постројењу како би му помогао у управљању имањима у земљи и иностранству. Током недјеље је радио свој посао, а викендом или увече је помагао оцу. Према ријечима Емануела Р, његов труд никада није био довољан.
"Само сам желио да ме воли", рекао је на суду.
И увијек се, додавао је, трудио да маћехи не да никакав разлог за свађу. Упркос томе, она га је наводно вријеђала, омаловажавала и намјерно искривљавала чињенице како би га представила лошим. Годинама је то за њега била исцрпљујућа ситуација. На крају су избјегавали једно другог, и био је срећан због тога.
Поподне 8. јуна 2025. године, ситуација се поново погоршала. Желио је да посјети оца у његовом стану, а његова маћеха, стара 76 година, покушала је да му залупи врата, али он је покушао да се умијеша. Након разговора са оцем, маћеха се неочекивано појавила и оптужила га да прави претјеране рачуне, називајући га безобразлуком и проклетим идиотом. Отац му је рекао да оде, остајући неутралан као и обично.
"Био сам веома бијесан", изјавио је оптужени.
Маћеха га је спотакнула на вратима кухиње, он се спотакао, устао и зграбио је, након чега га је она ошамарила. Онда је пао у транс, зграбио је кухињски нож и зарио сјечиво од 19,5 центиметара у тијело своје маћехе.
Према оптужници, Емануел Р. је наводно изгурао оца напоље, закључао их и почео да убада маћеху. Када је једном откључао врата, рекао је: "Оче, никада ми нећеш опростити ово“, вратио се у кухињу и поново затворио врата.
Отац је позвао хитну помоћ; његова 76-годишња супруга подлегла је тешким повредама сат времена касније.
Адвокатица одбране Биргит Швердт тврди да је њен клијент смањене урачунљивости и да је патио од дубоког поремећаја свести у вријеме злочина. Суђење би требало да траје до краја јуна.
Осумњичени је негирао да је његов напад на жену из Црне Горе био мотивисан ксенофобијом, како такође тврди јавно тужилаштво. Изјавио је да, иако је "политички десничар“, није ксенофобичан. Истражитељи су код њега пронашли нацистичку литературу.
У његовом кривичном поступку заказано је још седам дана саслушања. Пресуда би стога могла бити изречена 28. јуна.
"Дубоко жалим због својих поступака и преузимам пуну одговорност", рекао је Емануел Р. преко свог адвоката.
На суду је свједочио и отац, који је описао како је дан ужаса изгледао. У кухињи је избио физички обрачун, а Емануел Р. је ударио своју маћеху, па је отац покушао да је заштити.
"Али у једном тренутку, више нисам могао физички да издржим", каже Питер П.
На крају, на суду описује свог сина као чудовиште од кога није могао да заштити своју жену током борбе.
"Емануелове очи су биле широм отворене, никада то нећу заборавити", рекао је старији милионер за некретнине, неконтролисано плачући.
До тада, син је дјеловао хладнокрвно - али онда је чак и он био дирнут до суза.
Регионални суд ће наставити суђење у случају убиства до 26. јуна. Емануелу Р. пријети доживотна робија.
