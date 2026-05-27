Вечера о којој бруји регион! Цеца објавила фотку са свјетским заводником Симонеом

Балканска музичка звијезда Светлана Цеца Ражнатовић снимљена је синоћ на вечери са чувеним заводником Симонеом Сузином!
Наиме, пјевачица је на Инстаграму објавила фотку са једним од најпожељнијих мушкараца на свијету, маркантним Италијаном.
Њих двоје су позирали насмијани и дјеловало је да се одлично проводе, а испред Симонеа је стајала и чаша црвеног вина, те нема сумње да су и наздравили.
Подсјетимо, Симоне Сузина рођен је 1993. године у Катанији, на сунчаној Сицилији. Своју каријеру започео је као модел, а захваљујући исклесаном тијелу, продорним плавим очима и урођеном шарму, брзо је привукао пажњу модних гиганата. Годинама је био заштитно лице и шетао пистама за култне брендове као што су Ђорђо Армани, Долче и Габана, Гес.
Ипак, планетарну славу и статус глобалног секс-симбола доноси му глума. Симоне је залудио жене широм свијета улогом опасног и згодног Нача у другом и трећем наставку Нетфилксовог еротског трилера "365 Дана".
Његова хемија на екрану и ривалство с Микелеом Моронеом лансирали су га у сам врх најтраженијих глумаца данашњице, а успјех је поновио и у страственој драми "Рај у Паклу", преноси Телеграф
Симонеов љубавни живот одувек је под лупом јавности. Био је у дугој вези с венецуеланском љепотицом Марианом Родригуез, а медији су га спајали и с бившом супругом Венсана Касела, славном манекенком Тином Кунаки, с којом је виђен на Миконосу.
