Професору из Бијељине одређен притвор: Осумњичен за полно узнемиравање ученице

27.05.2026 16:37

Полиција Републике Српске
Професору Пољопривредне и медицинске школе у Бијељини који је ухапшен због сумње да је полно узнемиравао шеснаестогодишњу ученицу одређен је притвор, сазнаје АТВ.

Подсјећамо, бијељинска полиција спровела је у тужилаштво С.Д. из Бијељине, професора Пољопривредне и медицинске школе у Бијељини, који је јуче ухапшен након пријаве ученице за полно узнемиравање.

Полно узнемиравање ученице: Бијељински професор спроведен у тужилаштво

”Полицијски службеници предали су тужилаштву С.Д. уз извјештај о почињеном кривичном дјелу полно узнемиравање. Осумњичени је јуче лишен слободе на основу пријаве оштећеног лица”, саопштила је ПУ Бијељина.

Додају да полицијски службеници предузимају све мјере и радње из своје надлежности под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Према незваничним информацијама професор је осумњичен за узнемиравање 16-годишње ученице, а случај је пријавио члан њене породице.

