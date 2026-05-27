Тешка несрећа на ауто-путу код Сарајева: Повријеђено више особа

Аутор:

АТВ
27.05.2026 14:51

Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Тешка саобраћајна несрећа догодила се на ауто-путу код Сарајева, у близини насеља Бачићи, а повријеђено је више особа.

- У 12:25 сати дошло је до саобраћајне незгоде на дионици од Бачића према излазу из Сарајева. Учествовала су два возила, а имамо више повријеђених особа. Чекамо потврду о степену повреда - потврђено је из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова КС за "Аваз".

Једно од возила је задњим десним дијелом завршило на огради.

У току је полицијски увиђај, а саобраћање у овом дијелу аутопута није обустављено.

