Аутомобилом улетјела у групу ученика, једно дијете погинуло: Трагедија у Њемачкој

Једно дијете је погинуло након што се жена улетјела колима у групу дјеце у њемачком граду Динслакену.
Према полицијским наводима, она је изгубила контролу над аутомобилом и сударила се са дјецом која су била на бициклима.
"Двоје дјеце је повријеђено", рекао је портпарол полиције.
Мјесто несреће је у близини школе, а још није познато да ли су дјеца била на путу ка школи нити колико имају година.
Још увијек нису обавјештени сви рођаци, рекао је портпарол полиције јутрос, а преноси Телеграф.
