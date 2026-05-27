Аутомобилом улетјела у групу ученика, једно дијете погинуло: Трагедија у Њемачкој

АТВ
27.05.2026 14:38

Полиција Њемачке
Фото: pexels/Radwan Menzer

Једно дијете је погинуло након што се жена улетјела колима у групу дјеце у њемачком граду Динслакену.

Према полицијским наводима, она је изгубила контролу над аутомобилом и сударила се са дјецом која су била на бициклима.

"Двоје дјеце је повријеђено", рекао је портпарол полиције.

Мјесто несреће је у близини школе, а још није познато да ли су дјеца била на путу ка школи нити колико имају година.

Још увијек нису обавјештени сви рођаци, рекао је портпарол полиције јутрос, а преноси Телеграф.

(Телеграф.рс)

