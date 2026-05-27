Селак: Подршка институцијама које својим радом доприносе јачању правног система и владавине права

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак разговарао је данас, у Бањој Луци, са директорицом Агенције за управљање одузетом имовином Свјетланом Кусић.
На састанку је разговарано о унапређењу система управљања имовином стеченом криминалним радњама, јачању институционалне сарадње, као и будућим активностима које су усмјерене на јачање капацитета ове Агенције.
Током састанка је истакнут значај досљедне примјене закона и заштите јавног интереса, а саговорници су се сложили да највећи ударац криминалу нису само казнене мјере, већ и одузимање имовине стечене незаконитим активностима, као и да међуинституционалну координацију и сарадњу треба стално јачати и унапређивати управо с тим циљем.
Министар Селак је нагласио да ће Министарство правде Републике Српске наставити да пружа подршку институцијама које својим радом доприносе јачању правног система и владавине права у Републици Српској.
„Као и све уређене заједнице, и Република Српска спроводи поступак одузимања такве имовине, а унаприједићемо законска рјешења која ће допринијети ефикаснијем и транспарентнијем управљању одузетом имовином како би служила интересима грађана, посебно социјално угрожених категорија“, истакао је министар Селак.
