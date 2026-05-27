Врањеш: Наставак међународне супервизије води у нестанак БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:1
Опстанак било какве међународне супервизије у БиХ, у виду високог представника са бонским овлаштењима и наставком наметања, води у распад и крај БиХ, оцијенио је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
Коментаришући усвајање Декларације о затварању ОХР-а у Народној скупштини Републике Српске, Врањеш је навео да је Српска и на овај начин недвосмислено изразила став да ОХР треба да буде затворен, а функција високог представника окончана.
Хроника
Погледајте привођење осумњичених у акцији ”Циљ” (ФОТО)
- Разлози су дуги низ година познати јер је и Дејтонским споразумом предвиђено да се одлуке доносе консенсузом три конститутивна народа и споразумном комуникацијом Републике Српске и Федерације БиХ - рекао је Врањеш у Београду.
Врањеш је указао на то да већ 30 година свако међународно мијешање ствара проблеме у БиХ.
Он каже да је јасно да Кристијан Шмит одлази, али да има назнака да не постоји консенсуз о судбини ОХР-а унутар међународног фактора у Сарајеву, па чак ни међу досадашњим партнерима.
Свијет
Москва: Запад хуманитарну помоћ претворио у оружје за убијање дјеце
- Видимо различите ставове о том питању САД и земаља ЕУ. Сједињене Државе исказују став да треба да дође до транзиције система одлучивања са међународног фактора на локалне лидере, да тежиште треба пребацити на унутрашњи договор и да тако треба изгледати систем доношења договора - рекао је Врањеш.
Међутим, како каже, изгледа да то не одговара земљама ЕУ, а ни Великој Британији.
- У дипломатским круговима у Сарајеву постоје приче да је дошло до размимоилажења зато што, за разлику од САД, Велика Британија, Њемачка и Брисел сматрају да међународна супервизија у виду високог представника треба да остане са бонским овлаштењима, а не да се преноси одговорност на домаће лидере, како је Дејтон прописао - објаснио је Врањеш.
Република Српска
Незаконите поједине одредбе уредбе о играма на срећу
Он сматра да се из тога види ко су пријатељи, а ко непријатељи БиХ, јер државе које заговарају наставак овако снажне супервизије не могу себе назвати пријатељима БиХ.
- То је сигуран пут у распад БиХ. Не видим никакву будућност ако се задржи било какав облик високог представника са некаквим бонским овлаштењима и наставком наметања, јер ће то бити крај БиХ - рекао је Врањеш.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
15
44
15
41
15
36
15
35
15
30
Тренутно на програму