Logo
Large banner

Врањеш: Наставак међународне супервизије води у нестанак БиХ

Аутор:

АТВ
27.05.2026 14:25

Коментари:

1
Врањеш: Наставак међународне супервизије води у нестанак БиХ
Фото: АТВ

Опстанак било какве међународне супервизије у БиХ, у виду високог представника са бонским овлаштењима и наставком наметања, води у распад и крај БиХ, оцијенио је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.

Коментаришући усвајање Декларације о затварању ОХР-а у Народној скупштини Републике Српске, Врањеш је навео да је Српска и на овај начин недвосмислено изразила став да ОХР треба да буде затворен, а функција високог представника окончана.

акција Циљ, спровођење

Хроника

Погледајте привођење осумњичених у акцији ”Циљ” (ФОТО)

- Разлози су дуги низ година познати јер је и Дејтонским споразумом предвиђено да се одлуке доносе консенсузом три конститутивна народа и споразумном комуникацијом Републике Српске и Федерације БиХ - рекао је Врањеш у Београду.

Врањеш је указао на то да већ 30 година свако међународно мијешање ствара проблеме у БиХ.

Он каже да је јасно да Кристијан Шмит одлази, али да има назнака да не постоји консенсуз о судбини ОХР-а унутар међународног фактора у Сарајеву, па чак ни међу досадашњим партнерима.

Напад на колеџ у Русији

Свијет

Москва: Запад хуманитарну помоћ претворио у оружје за убијање дјеце

- Видимо различите ставове о том питању САД и земаља ЕУ. Сједињене Државе исказују став да треба да дође до транзиције система одлучивања са међународног фактора на локалне лидере, да тежиште треба пребацити на унутрашњи договор и да тако треба изгледати систем доношења договора - рекао је Врањеш.

Међутим, како каже, изгледа да то не одговара земљама ЕУ, а ни Великој Британији.

- У дипломатским круговима у Сарајеву постоје приче да је дошло до размимоилажења зато што, за разлику од САД, Велика Британија, Њемачка и Брисел сматрају да међународна супервизија у виду високог представника треба да остане са бонским овлаштењима, а не да се преноси одговорност на домаће лидере, како је Дејтон прописао - објаснио је Врањеш.

igre na srecu kladionica aparati

Република Српска

Незаконите поједине одредбе уредбе о играма на срећу

Он сматра да се из тога види ко су пријатељи, а ко непријатељи БиХ, јер државе које заговарају наставак овако снажне супервизије не могу себе назвати пријатељима БиХ.

- То је сигуран пут у распад БиХ. Не видим никакву будућност ако се задржи било какав облик високог представника са некаквим бонским овлаштењима и наставком наметања, јер ће то бити крај БиХ - рекао је Врањеш.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Врањеш

ОХР

Бивши високи представник

Кристијан Шмит одлази

Кристијан Шмит оставка

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Полиција Србија

Хроника

Језиво насиље над младићем: Разбили му флашу од главу, па га претукли мотком

1 ч

0
Хонгконг

Свијет

Свјетски центар за управљање богатством: Како је Хонгконг престигао Швајцарску

1 ч

0
policija Rumunija

Свијет

Жена се онесвијестила током ТикТок лајва, а онда је услиједио хорор

1 ч

0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Свијет

Захарова: Си-ен-ен вјероватно снимио припреме за напад у Старобљељску

2 ч

0

Више из рубрике

Незаконите поједине одредбе уредбе о играма на срећу

Република Српска

Незаконите поједине одредбе уредбе о играма на срећу

1 ч

0
Српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић данас је у Прњавору уручена Повеља почасног грађанина са златним грбом града.

Република Српска

Цвијановићевој уручена Повеља почасног грађанина

2 ч

1
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у посјети је Прњавору гдје се састала са руководством овог града.

Република Српска

Цвијановић у Прњавору, састанак са руководством града

2 ч

0
Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

Република Српска

Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

2 ч

3

  • Најновије

15

44

Вечера о којој бруји регион! Цеца објавила фотку са свјетским заводником Симонеом

15

41

Детаљи хапшења старлете Тамаре Бојанић

15

36

СИПА ухапсила Радована Јелушића: Осуђиван за пљачку златаре у Токију, хапшен у Риму и Шпанији

15

35

Цвијановић: Захвалност свима који су уградили своје животе у темеље Српске

15

30

Продужено радно вријеме ЦИ Градишка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner