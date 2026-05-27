Свјетски центар за управљање богатством: Како је Хонгконг престигао Швајцарску

Хонгконг је по први пут успио да престигне Швајцарску, поставши највећи свјетски центар за управљање богатством страних клијената.
Ова значајна промјена откривена је у Глобалном извјештају о богатству за 2026. годину, који је објавила консултантска кућа Бостон Консалтинг Груп (БЦГ).
Шта то тачно значи у пракси? То значи да највећи дио имовине богатих клијената из иностранства, у укупној вриједности од 2,95 билиона долара, сада лежи у Хонгконгу.
Ова сума незнатно премашује 2,94 билиона долара који се чувају у Швајцарској, потврђује БЦГ.
Раст Хонгконга није случајан. Према НБЦ-у, кључни покретачи били су огроман прилив капитала из остатка Кине и изузетно снажан талас иницијалних јавних понуда акција (ИПО) током 2025. године.
Ови фактори су значајно допринијели његовом успјеху, преноси Глас Српске.
Аутори извјештаја истичу да Хонгконг тиме учвршћује своју позицију главног финансијског центра Кине за излазак на глобална тржишта капитала. Међутим, напомињу да је његов даљи развој снажно повезан са економским и регулаторним кретањима у континенталној Кини, што представља и предност и потенцијални изазов.
Према процјенама БЦГ-а, Хонгконг и Сингапур ће наставити да расту као водећи азијски центри за управљање богатством страних клијената.
Очекује се просјечна годишња стопа раста од око девет одсто до 2030. године, што свједочи о њиховој динамици и привлачности.
Истовремено, прогнозе за Швајцарску су скромније, са очекиваним растом од око шест процената годишње. БЦГ наглашава да предност Швајцарске лежи у њеној географској и клијентској диверзификацији - она привлачи богате клијенте из свих дијелова свијета.
Насупрот томе, азијски центри у великој мјери зависе од стабилности и раста кинеског тржишта.
Упркос брзом успону азијских центара, геополитичке тензије додатно су ојачале позицију Швајцарске као сигурног финансијског уточишта.
Посебно је примјетан прилив капитала из нестабилних региона.
Банкари и финансијски савјетници потврдили су за Ројтерс да имућни клијенти посљедњих мјесеци све чешће пребацују имовину из земаља Персијског залива у Швајцарску, као директну посљедицу рата на Блиском истоку. Ово показује трајну вриједност стабилности и неутралности коју Швајцарска нуди.
Аутори извјештаја закључују да се у свијету тренутно формирају два главна регионална центра за управљање богатством. За Азију, то су Сингапур и Хонгконг, који предводе иновације и раст. За западна тржишта, традиционалне снаге попут Швајцарске, Велике Британије и Сједињених Америчких Држава настављају да играју кључну улогу, привлачећи капитал својом етаблираном инфраструктуром и репутацијом.
