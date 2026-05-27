Logo
Large banner

Захарова: Си-ен-ен вјероватно снимио припреме за напад у Старобљељску

Аутор:

АТВ
27.05.2026 13:45

Коментари:

0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Фото: Танјуг/АП

Дописници Си-Ен-Ена вјероватно су, током снимања пропагандног садржаја за кијевске снаге, снимили припреме за терористички напад у Старобељску у Луганској Народној Републици, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Управо тај успутно поменути детаљ - о Ставропољу - наводи на помисао да је дописник Си-Ен-Ена Ник Волш можда био са украјинском војном јединицом управо у тренутку када су координисали планирани напад на универзитет у Старобељску, јер су украјински дронови погодили Ставропољ дан прије напада на Старобељск, што тјера човјека да другачије сагледа ситуацију", навела је Захарова.

Отац Предраг Поповић

Друштво

Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

Она је скренула пажњу на чињеницу да је дописник Си-Ен-Ена снимао пропагандни видео о томе како оружане снаге Украјине врше нападе дроновима на руске градове.

"Репортажа је објављена јуче - четири дана након удара на Старобељск, у којем је живот изгубило више од двадесет људи", додала је Захарова.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Студентски дом Старобељск

Марија Захарова

Русија

Терористички напад

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полно узнемиравање ученице: Бијељински професор спроведен у тужилаштво

Хроника

Полно узнемиравање ученице: Бијељински професор спроведен у тужилаштво

2 ч

0
Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

Друштво

Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

2 ч

0
Српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић данас је у Прњавору уручена Повеља почасног грађанина са златним грбом града.

Република Српска

Цвијановићевој уручена Повеља почасног грађанина

2 ч

1
Игор Јурић о случају мале Данке: ''Сигурно постоји још неки доказ''

Србија

Игор Јурић о случају мале Данке: ''Сигурно постоји још неки доказ''

2 ч

0

Више из рубрике

Болница

Свијет

У Аустралији хара болест из прошлог вијека: Нагли скок броја заражених

2 ч

0
Све је почело на крузеру смрти: Порастао број заражених хантавирусом, има мртвих

Свијет

Све је почело на крузеру смрти: Порастао број заражених хантавирусом, има мртвих

2 ч

0
Поглед на острво Крит у Грчкој.

Свијет

Строге мјере на плажи у Грчкој: Ко ово буде радио, платиће новчану казну

2 ч

0
Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

Свијет

Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

2 ч

0

  • Најновије

15

51

'ПарлАТВмент': Да ли је пољопривреда будућност?

15

44

Вечера о којој бруји регион! Цеца објавила фотку са свјетским заводником Симонеом

15

41

Детаљи хапшења старлете Тамаре Бојанић

15

36

СИПА ухапсила Радована Јелушића: Осуђиван за пљачку златаре у Токију, хапшен у Риму и Шпанији

15

35

Цвијановић: Захвалност свима који су уградили своје животе у темеље Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner