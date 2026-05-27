Аутор:АТВ
Коментари:0
Дописници Си-Ен-Ена вјероватно су, током снимања пропагандног садржаја за кијевске снаге, снимили припреме за терористички напад у Старобељску у Луганској Народној Републици, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Управо тај успутно поменути детаљ - о Ставропољу - наводи на помисао да је дописник Си-Ен-Ена Ник Волш можда био са украјинском војном јединицом управо у тренутку када су координисали планирани напад на универзитет у Старобељску, јер су украјински дронови погодили Ставропољ дан прије напада на Старобељск, што тјера човјека да другачије сагледа ситуацију", навела је Захарова.
Друштво
Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите
Она је скренула пажњу на чињеницу да је дописник Си-Ен-Ена снимао пропагандни видео о томе како оружане снаге Украјине врше нападе дроновима на руске градове.
"Репортажа је објављена јуче - четири дана након удара на Старобељск, у којем је живот изгубило више од двадесет људи", додала је Захарова.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
15
51
15
44
15
41
15
36
15
35
Тренутно на програму