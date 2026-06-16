Претреси: у Лопарама: Пронађени оружје и муниција

Аутор:АТВ
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Полиција у Лопарама извршила је претрес на једној локацији коју користи лице Д.П. и том приликом пронашла оружје, муницију и минско-експлозивна средства, саопштено је из ПУ Бијељина.
Пронађене су и привремено одузете три војне полуаутоматске пушке, војна пушка, шест ручних бомби, једна кумулативна бомба, три тромблонске мине, око 500 комада пушчане муниције различитог калибра и ручни ракетни бацач /зоља/.
Претреси су извршени на основу наредбе бијељинског Основног суда, уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
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Након комплетирања и документовања предмета, против лица Д.П. слиједи подношење извјештаја о почињеном кривичном дјелу недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
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