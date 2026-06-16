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Покраден малињак у Братунцу: Лопови однијели 150 кила

Аутор:

АТВ
16.06.2026 10:30

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малине воће
Фото: Pexel/ ready made

Непознато лице или више њих украли су из два малињака на подручју општине Братунац око 150 килограма убраних малина, а полиција предузима све на расвјетљавању кривичног дјела крађа, саопштено је из Полицијске управе Зворник.

Полицијској станици Братунац синоћ су пријављена два случаја крађе убраних малина из малињака, што је нова појава у овом мјесту.

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наредио достављање извјештаја о кривичном дјелу крађа, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Крађа

украдено 150 кг малина

Братунац

ПУ Зворник

ОЈТ Бијељина

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