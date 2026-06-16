Випотник: Повезивање реалног сектора и институција један од кључних услова за развој грађевинарства

Аутор:АТВ
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник рекао је Срни да је повезивање реалног сектора и институција један од кључних услова за стабилан развој грађевинарства и инфраструктуре.
Випотник је уочи предстојеће конференције у Требињу "Градимо регион" истакао да регион има огромно искуство, те да је грађевинарство деценијама било најбољи извозни производ бивше заједничке државе.
"Данас на овим просторима имамо квалитетне извођаче и озбиљне компаније које реализују велике пројекте, али је веома важно да међусобно размјењујемо знање, технологије и добре праксе", истакао је ресорни министар.
Према његовим ријечима, Република Српска биљежи значајан инвестициони и грађевински замах, посебно у области станоградње, саобраћајне инфраструктуре, енергетике и јавних објеката.
"То је показатељ економског развоја и неминовно доводи до повећаног интересовања инвеститора", навео је Випотник и додао да конференције попут предстојеће у Требињу омогућавају директно повезивање инвеститора, пројектаната, извођача и институција, што доприноси ефикаснијој реализацији пројеката, бољем квалитету градње и стварању нових пословних прилика.
Випотник истиче да је посебно значајно што ће се на једном мјесту моћи видјети савремени трендови у урбанизму, енергетској ефикасности и одрживој градњи.
"За Републику Српску овакви догађаји представљају прилику да додатно ојачамо сарадњу са регионом, привучемо нове инвестиције и покажемо потенцијале домаћих компанија и стручњака", нагласио је Випотник.
Будућност региона, додао је он, у великој мјери зависи од инфраструктурног повезивања, модернизације градова и великих инвестиционих пројеката.
"Грађевински сектор је можда и најснажнији покретача економског развоја, јер отвара нова радна мјеста, подстиче друге привредне гране и доприноси укупном расту економије", сматра Випотник.
Зато је веома значајно, навео је он, што ће се на једном мјесту окупити водеће компаније региона, јер управо такви сусрети стварају простор за нова партнерства, размјену искустава и покретање заједничких пројеката.
"Присуство великих и успјешних компанија потврђује да регион има озбиљан потенцијал и да може пратити савремене европске и свјетске трендове у градњи. То је прилика и за домаће фирме да представе своје капацитете, остваре контакте и додатно ојачају своју позицију на тржишту", закључио је Випотник.
Регионална, инфраструктурна и грађевинска конференција "Градимо регион" која ће окупити водеће људе из области грађевинарства, инфраструктуре, енергетике, урбанизма и инвестиција, биће одржана 18. и 19. јуна у Требињу.
На скупу ће бити ријечи о стратешким инвестицијама на западном Балкану.
Ријеч је о једном од најзначајнијих скупова посвећених развоју инфраструктуре, грађевинског сектора и енергетике у региону на којем ће говорити стручњаци, инвеститори и компаније из области грађевинарства и енергетике.
На скупу се очекује учешће око 100 фирми и институција са око 400 учесника, односно водећих компанија из области грађевинарства, али и доносиоца одлука из цијелог региона.
Учешће на том престижном догађају најавили су "Електропривреда Србије", "Електропривреда Црне Горе", "Електропривреда Републике Српске", ЕФТ, "Интеграл инжењеринг", "ЕЛ промет", "Миленијум тим", "Бемакс", ЕКСПО 2027, Свјетска банка, као и банке, привредне коморе, јавна предузећа и институције из региона.
Конференција "Градимо регион" биће одржана у требињском Културном центру.
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