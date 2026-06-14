Криза иза врата: Њемачка није више обећана земља

Аутор:АТВ
Коментари:0
Њемачка би се у наредној деценији могла суочити с једним од највећих недостатака радне снаге у својој модерној историји, упозорава најновија студија Института за њемачку привреду (ИW).
Према процјенама овог угледног економског института, до 2036. године њемачком тржишту рада недостајаће чак 4.3 милиона радника, што је знатно више од раније процјене од три милиона.
Стручњаци наводе да је главни узрок убрзано старење становништва, масовни одласци генерације "бејби бумера" у пензију и све слабији прилив квалификоване радне снаге из иностранства.
Њемачка је деценијама важила за једну од најпожељнијих дестинација за рад и живот у Европи, али се тај тренд посљедњих година мијења.
Аутори студије истичу да потенцијални досељеници све чешће бирају друге земље због успореног економског раста, бирократских препрека и проблема на тржишту рада.
Недостатак стручњака већ сада посебно погађа секторе здравства, грађевинарства, информационих технологија и индустријске производње, гдје послодавци мјесецима не успијевају пронаћи одговарајуће кадрове.
Њемачка Савезна агенција за запошљавање раније је упозорила да ће земљи годишње бити потребно више стотина хиљада нових радника како би одржала постојећи ниво привредне активности.
Према пројекцијама ИW-а, број радно способних становника смањиће се са око 55 милиона у 2025. на свега 51.2 милиона до 2036. године.
Истовремено, укупна популација Њемачке могла би до 2045. пасти на приближно 81.1 милион становника, што представља смањење од готово три одсто у односу на данашњи ниво.
Посебан проблем представља чињеница да ће до 2036. године радно способну доб достићи свега 9.8 милиона људи, што неће бити довољно да надомјести велики број запослених који одлазе у пензију.
Економски аналитичари упозоравају да би наставак ових трендова могао довести до смањења производње, успоравања привредног раста и повећања притиска на пензиони и здравствени систем, наводи "Фениx".
У најнеповољнијем сценарију, поједине компаније могле би бити приморане да гасе погоне или премјештају производњу у земље са већом доступношћу радне снаге.
Иако њемачка влада посљедњих година покушава привући квалификоване раднике кроз реформе усељеничких правила, резултати за сада не прате потребе привреде.
Студија ИW-а зато представља ново упозорење да ће питање радне снаге постати један од кључних изазова за будућност највеће економије Европске уније.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 д0
БиХ
1 д4
Економија
2 д0
Свијет
2 д0
Економија
1 ч1
Економија
5 ч6
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
20
10
20
04
19
31
19
28
19
24
Тренутно на програму