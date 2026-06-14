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Највећи посао у историји Холивуда: Одобрено спајање гиганата

Аутор:

АТВ
14.06.2026 18:16

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Највећи посао у историји Холивуда: Одобрено спајање гиганата
Фото: Tanjug / AP / Jae C. Hong

Америчко Министарство правде одобрило је аквизицију компаније Ворнер Брос Дискавери, вриједну 111 милијарди долара, коју планира Парамаунт Скајденс, чиме је направљен важан корак ка једном од највећих преузимања у медијској и филмској индустрији.

Одобрење федералних регулатора омогућава наставак процеса преузимања холивудског студија који у свом власништву има Си-Ен-Ен (CNN), Ејч-Би-О (HBO), Ти-Би-Ес (TBS), Ти-Ен-Ти (TNT), Ти-Си-Ем (TCM), Ди-Си Студиос (DC Studios) и Њу Лајн Синема (New Line Cinema)

Међутим, договор још није коначан јер поједине савезне државе, укључујући Калифорнију, и даље разматрају могућност покретања правних поступака како би зауставиле спајање, пише Би-Би-Си.

Министарство правде САД саопштило је да је спровело ригорозну истрагу предложеног договора и закључило да преузимање вјероватно неће нанијети штету конкуренцији ни америчким потрошачима.

У саопштењу се наводи да би договор могао повећати конкуренцију у медијском и забавном сектору, уз користи за потрошаче и раднике.

Спајање је изазвало противљење дијела филмске индустрије. Више од 1.400 холивудских глумаца, редитеља и филмских радника у априлу је потписало отворено писмо против аквизиције, упозоравајући да би она могла довести до мање прилика за ауторе, смањења броја радних мјеста, већих трошкова и мањег избора за публику.

Парамаунт Скајденс тврди да ће преузимање донијети милијарде долара уштеда и омогућити снажније позиционирање компаније у глобалној медијској индустрији.

Преузимањем Ворнер Брос Дискаверија, Парамаунт би постао једна од најмоћнијих компанија у Холивуду.

Договор је изазвао и политичке контроверзе. Дејвид Елисон, челник Парамаунта, син је Ларија Елисона, једног од значајних донатора америчког предсједника Доналда Трампа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Холивуд

Ворнер Брос

Парамаунт

медији

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