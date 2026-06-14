Највећи посао у историји Холивуда: Одобрено спајање гиганата

Аутор:АТВ
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Америчко Министарство правде одобрило је аквизицију компаније Ворнер Брос Дискавери, вриједну 111 милијарди долара, коју планира Парамаунт Скајденс, чиме је направљен важан корак ка једном од највећих преузимања у медијској и филмској индустрији.
Одобрење федералних регулатора омогућава наставак процеса преузимања холивудског студија који у свом власништву има Си-Ен-Ен (CNN), Ејч-Би-О (HBO), Ти-Би-Ес (TBS), Ти-Ен-Ти (TNT), Ти-Си-Ем (TCM), Ди-Си Студиос (DC Studios) и Њу Лајн Синема (New Line Cinema)
Међутим, договор још није коначан јер поједине савезне државе, укључујући Калифорнију, и даље разматрају могућност покретања правних поступака како би зауставиле спајање, пише Би-Би-Си.
Министарство правде САД саопштило је да је спровело ригорозну истрагу предложеног договора и закључило да преузимање вјероватно неће нанијети штету конкуренцији ни америчким потрошачима.
У саопштењу се наводи да би договор могао повећати конкуренцију у медијском и забавном сектору, уз користи за потрошаче и раднике.
Спајање је изазвало противљење дијела филмске индустрије. Више од 1.400 холивудских глумаца, редитеља и филмских радника у априлу је потписало отворено писмо против аквизиције, упозоравајући да би она могла довести до мање прилика за ауторе, смањења броја радних мјеста, већих трошкова и мањег избора за публику.
Парамаунт Скајденс тврди да ће преузимање донијети милијарде долара уштеда и омогућити снажније позиционирање компаније у глобалној медијској индустрији.
Преузимањем Ворнер Брос Дискаверија, Парамаунт би постао једна од најмоћнијих компанија у Холивуду.
Договор је изазвао и политичке контроверзе. Дејвид Елисон, челник Парамаунта, син је Ларија Елисона, једног од значајних донатора америчког предсједника Доналда Трампа.
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