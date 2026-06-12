ММФ упозорава: "АИ може да сруши свјетски финансијски систем"

Аутор:АТВ
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Генерална директорка Међународног монетарног фонда (ММФ) Кристалина Георгијева упутила је упозорење свјетској јавности.
Она је истакла да би најновија генерација вјештачке интелигенције могла да постане пријетња по стабилност глобалног финансијског система уколико доспје у погрешне руке.
Она је током обраћања новинарима у Бриселу нагласила такозвану дуалну природу напредних АИ модела, пошто исти алгоритам који може да одбрани системе истовремено има потенцијал да постане разорно оружје у рукама хакера, преноси Политико.
"У погрешним рукама, тај капацитет може бити искоришћен за уништавање финансијског система, а то нас ставља у позицију да константно каскамо корак за нападачима", упозорила је Георгијева, додајући да је Антропиков најновији модел Митос тек почетак и да у будућности стижу још моћнији производи.
Модерне банке и платни промет ослањају се на заједничку инфраструктуру (клауд системе, софтверске пакете и платне процесоре).
Ако АИ модел открије непознату рањивост, може да покрене истовремене, аутоматизоване нападе на стотине институција широм света.
Резултат би могао бити тренутан пад повјерења грађана, блокада платног промета и изненадна криза ликвидности прије него што људски тимови уопште стигну да реагују.
Док развијене економије имају фискални простор да финансирају скупе одбрамбене сајбер - системе, земље у развоју често немају те ресурсе.
С обзиром на то да је глобални финансијски систем дубоко интегрисан, безбједносна рупа у банкарском систему било које мање развијене државе може да послужити као "тројански коњ" за упад у глобалну мрежу.
Георгијева је апеловала на богате нације да помогну у подизању одбрамбених капацитета широм свијета.
ММФ је јасно ставио до знања да државе морају хитно да ревидирају своје јавне трошкове, пошто сматра да одржавање безбједности у ери напредног АИ више није успутни ИТ трошак, већ питање националне стабилности које захтјева озбиљна финансијска средства.
"Схватите да поправка система кошта. Побрините се да имате фискални простор и да ово буде приоритет у јавној потрошњи", поручила је Георгијева.
ММФ такође упозорава да би нагли раст улагања у АИ могао да доведе до наглог пада на берзи, али такав сценарио је за сада мало вјероватан.
Поред технолошких изазова, ММФ је представио и суморнију економску процјену за еврозону.
Због геополитичких тензија и сукоба на Блиском истоку, прогноза раста за Европу је смањена на 0,9 одсто у 2026. години, док је пројекција просјечне инфлације подигнута на 2,8 одсто, преноси Танјуг.
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