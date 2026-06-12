Ево када почиње исплата борачких додатака и социјалних давања

Аутор:АТВ
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Накнада за мјесец мај ће у понедјељак исплатити корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и мјесечне накнаде за кориснике социјалних давања у Републици Српској, саопштено је Министарство финансија Републике Српске.
Како истичу, из Буџета Републике Српске ће за ове сврхе бити издвојено 58.000.000 КМ.
Овим исплатама обухваћена је и мјесечна накнада која ће бити исплаћена корисницима из категорија вишечланих породица који испуњавају услове по основу Закона о подршци незапосленим родитељима четворо и више дјеце.
Из Буџета Републике Српске ће у понедјељак на рачуне општина и градова у Републици Српској бити дозначена и средства потребна за исплату накнада за туђу и његу и помоћ за мјесец мај.
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Влада Републике Српске је у процедуру разматрања и усвајања у Народној скупштини Републике Српске упутила Ребаланс буџета којим је планирано повећање накнада за борачке категорије, те повећање накнада за кориснике права из Закона о социјалној заштити који уводи и нове категорије корисника.
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