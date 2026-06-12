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Ево када почиње исплата борачких додатака и социјалних давања

Аутор:

АТВ
12.06.2026 12:38

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Ево када почиње исплата борачких додатака и социјалних давања
Фото: АТВ

Накнада за мјесец мај ће у понедјељак исплатити корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и мјесечне накнаде за кориснике социјалних давања у Републици Српској, саопштено је Министарство финансија Републике Српске.

Како истичу, из Буџета Републике Српске ће за ове сврхе бити издвојено 58.000.000 КМ.

Овим исплатама обухваћена је и мјесечна накнада која ће бити исплаћена корисницима из категорија вишечланих породица који испуњавају услове по основу Закона о подршци незапосленим родитељима четворо и више дјеце.

Из Буџета Републике Српске ће у понедјељак на рачуне општина и градова у Републици Српској бити дозначена и средства потребна за исплату накнада за туђу и његу и помоћ за мјесец мај.

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Влада Републике Српске је у процедуру разматрања и усвајања у Народној скупштини Републике Српске упутила Ребаланс буџета којим је планирано повећање накнада за борачке категорије, те повећање накнада за кориснике права из Закона о социјалној заштити који уводи и нове категорије корисника.

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Тагови :

Министарство финансија

Исплата

борачко-инвалидска заштита

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