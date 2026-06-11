Плате у Српској поново расту, Видовић открила када и колико

Аутор:Стеван Лулић
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је да ће плате у августу бити повећане за додатних пет одсто.
То је друго повећање након раста априлских плата за, такође, пет одсто, објаснила је Видовићева.
"Укупна цифра која ће се исплатити за плате у овој години је милијарду, 526 милиона марака, или 118,4 милиона већа у односу на буџет који је био планиран за ову годину", рекла је Видовићева.
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Повећања ребалансом су планирана и за образовање.
"За образовање и културу исплатиће се 825 милиона марака, односно 10,4 милиона више него што је било планирано. Значи дошло је до повећања на ставци уџбеника за основне школе јер је одлучено да се за све ученике основних школа у Републици Српској обезбиједе бесплатни уџбеници", објаснила је министар финансија.
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