Како до енергије будућности? У Српској се гради више енергетских објеката

Аутор:АТВ
Коментари:0
У ситуацији када готово све земље свијета траже додатне изворе енергије , енергетска инфраструктура, њен развој и градња постаје стратешки приоритет и у нашем региону — од хидроелектрана, соларних и вјетропаркова, до гасних интерконекција и далековода.
Ријеч је о огромном инвестиционом потенцијалу, али га прате изазови у планирању, финансирању и реализацији.
Управо тражење одговора на ова питања биће тема панела "Енергија будућности: велики пројекти, велики ризици " на конференцији "Градимо регион" која почиње 18. јуна у Требињу.
"Важну и незаобилазну у процесу енергетске транзиције имају домаће, како енергетске, тако и грађевинске и друге компаније и без њих није могућа реализација великих електроенергетских објеката у земљи и у региону . Домаће компаније осигуравају могућност изградње, развоја идеје и самих пројеката", сматра Мирослав Коџоман, директор продаје компаније " Ел Промет д.о.о."
"Домаће компаније у односу на стране инвеститоре имају велике предности у познавању локалних процедура, тржишних услова, ситуације на терену и свих оних ствари које су неопходне за реализацију овакве врсте пројеката. Знамо да се ради о заиста сложеним пројектима чија изградња траје дужи период, а са друге стране ту је и законодавни оквир који дозвољава искључиво компанијама које испуњавају домаће услове, са домаћим лиценцама, са домаћим стручњацима", каже Коџоман и указује на чињеницу да се тренутно у Републици Српској ради на енергетским објектима у мјери у којој то нисмо имали у посљедњих 50 година.
БиХ
Додик Британцима: Овдје се ми питамо
Он истиче да се тржиште само у претходној деценији више промијенило него током дугог периода прије тога, и да је изградња енергетских објеката утицала на све.
"Прије свега, ту мислим на фотонапонске електране, односно соларне електране. Сви смо свјесни експанзије изградње истих и можемо их примијетити гдје год да се возимо, да имамо све више и више таквих објеката, од малих, средњих до великих, сложених и комплексних. Вјетроелектране такођер, мини хидроелектране исто тако. У претходној деценији имали смо доста изградње таквих објеката, што значи да је тржиште промијењено. С друге стране, електроенергетска инфраструктура која је грађена у претходних 50, 60 или 70 година је грађена и развијана на неким сасвим другим принципима",истиче Коџоман.
Он прогнозира да би у наредном периоду могла кренути и градња гасних електрана које би могле замијенити термоелектране. На питање који су данас највећи изазови код реализације енергетских пројеката, Коџоман одговара.
"Пуно је изазова код реализације енергетских пројеката, поготово ако причамо о великим енергетским пројектима, о сложеним системима. Свјесни смо да се данас у Републици Српској гради неколико хидроелектрана које су јако великих и капацитета, и то су сложени објекти са становишта извођења грађевинских радова, са становишта планирања електроенергетске опреме, планирања електроенергетских капацитета , прикључака на преносну мрежу. С једне стране имамо ситуацију да некад често и административне процедуре могу трајати доста дуже него сама изградња тих објеката, а с друге стране имамо чињеницу да се ради о великим и сложеним електроенергетским објектима и да сам административни дио посла не може бити ни брз ни једноставан", каже Коџоман.
Он наглашава и да нове технологије мијењају начин пројектовања и извођења радова
"Сви смо свјесни нових технологија и свега онога што се мијења, као што се мијења тржиште електричне енергије за неки кратак период, тако се и нове технологије мијењају. Свакодневно се појављују неки нови алати када је у питању пројектовање. Знамо да је данас у свим секторима и у свим сферама друштва вјештачка интелигенција нешто што утиче на сав рад",истиче Коџоман.
Компанија " Ел Промет д.о.о". иза себе има озбиљне и велике пројекте али и искуство у раду са великим међународним компанијама које производе електроенергетску опрему.
“Добар дио нашег портфолија који производимо и који је примијењен у нашим мрежама у електроенергетским објектима је наше домаће производње, развијене на одређен начин, с тим да, наравно, није тако широк као што је портфолио неких глобалних свјетских компанија. Тако да сви пројекти када је у питању изградња електроенергетских објеката су прекретница за компанију”, казао је Коџоман.
Највећа развојна шанса Републике Српске управо је у енергетским пројектима, слаже се и министар енергетике и рударства у Влади Српске Петар Ђокић. О свим започетим и планираним пројектима говорићемо на предстојечој конференцији "Градимо регион" у Требињу, каже Ђокић.
"Свака манифестација те врсте која говори о оствареним резултатима и о пројекцијама за будући период, је значајна. Ми смо много учинили, у области саобраћајне инфраструктуре изграђено је јако много саобраћајних објеката. Изграђени су дијелови аутопута, дијелови мреже аутопутева Републике Српске, сада се већ настављају радови на другим дионицама изградње аутопута. Изграђени су озбиљни енергетски објекти. Наравно, најважнији дио, по мом мишљењу, и највећи дио свакако се односи на енергетске објекте. Желим да кажем и за јавност да је до сада у Републици Српској у посљедњих 10 година, инвестирано негдје око 2 милијарде и 759 милиона марака у област енергетике", истиче Ђокић.
Међународна конференција "Градимо регион -Требиње 2026. " биће први догађај те врсте у Српској који ће окупити представнике више од 100 компанија из области градње, урбанизације и просторног планирања, пројектовања и обликовања простора, а одржава се 18. и 19. јуна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
5 ч0
Економија
5 ч0
Економија
19 ч0
Економија
21 ч0
Најновије
15
49
15
48
15
43
15
41
15
38
Тренутно на програму