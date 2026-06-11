Експлодирале цијене нафте: Свијет страхује од новог шока

Аутор:АТВ
Коментари:0
Цијене нафте на свјетском тржишту данас су порасле за више од два одсто усљед ескалације сукоба на Блиском истоку и поремећаја у транспорту енергената кроз Ормуски мореуз.
Међународно референтна нафта Брент кретала се на око 93 долара по барелу, а америчка сирова нафта ВТИ се приближила нивоу од око 91 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.
Додатни утицај на раст цијена имале су изјаве америчког предсједника Доналда Трампа, који је поручио да ће Вашингтон поново жестоко одговорити Ирану, оцијенивши да је Техеран пропустио прилику за постизање споразума преговорима.
Напетости су додатно појачане након иранских напада на више држава Персијског залива, међу којима су Бахреин, Јордан и Кувајт, изведених послије америчких удара које је Вашингтон представио као акције у самоодбрани након обарања америчког хеликоптера.
Економија
Штедња је сигуран корак ка финансијској стабилности уз понуду Наше банке
Тржиште нафте остаје посебно осјетљиво на развој ситуације у Ормуском мореузу, једном од најважнијих свјетских транзитних праваца за транспорт сирове нафте.
Иран и даље ограничава пролазак великог дијела бродског саобраћаја кроз тај поморски пролаз, док су Сједињене Америчке Државе увеле додатна ограничења за иранске луке
На раст цијена утицали су и најновији подаци америчке Управе за енергетске информације (ЕИА), према којима су залихе сирове нафте у САД прошле седмице смањене за 7,228 милиона барела.
Ријеч је о седмом узастопном недјељном паду залиха, који је премашио очекивања аналитичара да ће залихе бити мање за око четири милиона барела, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
49
12
45
12
44
12
36
12
34
Тренутно на програму