У овим градовима је најскупљи квадрат некретнина

Аутор:АТВ
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Док се у најскупљим европским градовима за квадрат стана плаћа и више од 18.000 евра, просјечна цијена новог стана у Загребу прошле године износила је 3.129 евра по квадратном метру, а у другој половини године скочила је на 3.428 евра.
Нова анализа тржишта некретнина показује да се најскупљи европски градови за куповину стана налазе на веома малом географском простору. Чак четири од пет најскупљих тржишта некретнина смјештена су у Швајцарској и Луксембургу, а убједљиво предњачи Цирих, гдје просјечна цијена квадратног метра прелази 18.000 евра.
Подаци које је објавио Глобал Проперти Гајд откривају да су цијене станова у Цириху више него двоструко веће од оних у Паризу.
Шведска престоница затвара листу десет најскупљих европских градова. Смјештен на 14 острва између језера Мелерн и Балтичког мора, Стокхолм спаја висок квалитет живота са хроничним недостатком стамбеног простора.
Просјечна цијена износи 8.380 евра по квадрату - 7,2 одсто више него прије годину дана и 17 одсто више него пре двије године. Опоравак је посебно занимљив с обзиром на снажан пад шведског тржишта некретнина након раста каматних стопа 2022. За поређење, квадрат у Гетеборгу кошта 4.428 евра, а у Малмеу 3.369 евра.
Данска престоница бележи најбржи раст цијена међу градовима у овој групи. Цијена квадрата достигла је 8.405 евра - 14,3 одсто више него прошле године и чак 24 одсто више него пре две године. Истовремено су цијене у Орхусу пале за 16,7 одсто, на 4.128 евра по квадрату.
Норвешка престоница биљежи снажан опоравак - просјечна цијена износи 9.332 евра, што је годишњи раст од 6,3 одсто.
Занимљиво је да се највећи раст данас биљежи ван Осла - у Бергену су цијене порасле више од 22 одсто, а у Трондхајму скоро 13 одсто.
Холандска престоница годинама се суочава са недостатком станова. Строга урбанистичка правила, ограничена понуда и снажна међународна потражња гурају цијене навише - квадрат кошта 9.437 евра, што је 13 одсто више него прије годину дана. За многе купце Амстердам је одавно престао бити класично стамбено тржиште и постао луксузна инвестиција.
Париз је једини град са врха листе у којем цијене падају. Просечна цијена износи 9.490 евра - благи пад од 0,3 одсто на годишњем нивоу и чак 7,3 одсто у односу на период прије двије године.
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Очекивани подстицај тржишту након Олимпијских игара за сада није донио жељени ефекат, док више каматне стопе и даље коче потражњу.
Швајцарска престоница често остаје у сенци Цириха и Женеве, али и тамо су некретнине међу најскупљима у Европи. Просјечна цијена стана приближила се граници од 10.000 евра по квадрату. Висока куповна моћ, политичка стабилност и ограничена понуда и даље подржавају тржиште.
Главни град Луксембурга једно је од најскупљих мјеста за живот у Европи. Просјечна цијена износи скоро 11.000 евра по квадрату, иако су цијене посљедњих година благо кориговане. Куповина и мањег стана овде често захтијева улагање веће од милион евра.
Треће мјесто можда је највеће изненађење на листи. Луцерн, смјештен на обали Луцернског језера подно Алпа, знатно је мањи од Цириха или Женеве, али квадрат стана просјечно кошта 12.066 евра. Потражњу одржавају ограничена понуда и интерес домаћих и страних купаца.
Женева је синоним за богатство, међународне организације и приватно банкарство, сједиште УН-а, СЗО-а и Црвеног крста.
Просјечна цијена квадратног метра износи 16.819 евра, а ограничена понуда тржиште држи међу најскупљима на континенту.
На врху листе налази се Цирих који је најскупљи европски град за куповину некретнине. Просјечна цијена достигла је 18.229 евра по квадрату, након годишњег раста од 4,2 одсто. Као финансијско средиште Швајцарске, Цирих привлачи имућне купце из цијелог свијета и из године у годину повећава предност у односу на остале градове, преноси Еуроњуз.
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