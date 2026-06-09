Logo
Large banner

Пуховац-Хасичевић: Фокус - сузбијање сиве економије

Аутор:

АТВ
09.06.2026 14:03

Коментари:

0
Ресорни министри Републике Српске и Федерације БиХ, на састанку, који је одржан у Бањалуци.
Фото: АТВ

Потребно је јачати сарадњу у области трговине и туризма, с посебним фокусом на сузбијање сиве економије и унапређење заштите потрошача, истакли су данас ресорни министри Републике Српске и Федерације БиХ, на састанку, који је одржан у Бањалуци.

Потребно је, наводе, ускладити прописе и заједничке активности када је ријеч о контроли пословања изнајмљивача смјештаја путем дигиталних платформи.

Разговарано је и о мјерама за заштиту животног стандарда грађана, укључујући ограничавање маржи и контролу цијена одређених производа.

"Имамо још неке мјере које можемо да урадимо али нећемо сада посезати за њима .Тај први талас поскупљења горива који ће се вјероватно одразити у наредна два до три мјесеца , тако да ћемо оставити ове ствари да видимо како ће реаговати оно што смо сада донијели. А што се тиче даљих мјера, разматрамо и све су опције на столу", истакао је Нед Пуховац министар трговине и туризма Републике Српске.

Министар трговине ФБиХ Амир Хасичевић подсјети је да на нафту и нафтне деривате имају исте мјере као Република Српска што се тиче ограничења маржи.

"Ми у Федерацији поред тога имао систем контрола промета нафте и нафтних деривата и наши грађани путем апликације могу да пронађу гдје гориво најјефтиније", навео је Хасичевић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нед Пуховац

Бањалука

Трговина

Туризам

Амир Хасичевић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Њемачка мијења пензиони систем: Промјене ће осјетити и радници са Балкана

Економија

Њемачка мијења пензиони систем: Промјене ће осјетити и радници са Балкана

4 ч

0
статистички подаци

Економија

Смањена домаћа производња представља слабост економије БиХ

21 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Цијена нафте расте ка 100 долара по барелу након нових напада на Блиском истоку

1 д

0
Требиње

Економија

Требиње као Дубаи - апартмани до 300 КМ за ноћ

1 д

0

  • Најновије

16

42

Отворен модернизован хируршки блок у брчанској болници

16

36

Руске вакцине против агресивних тумора мозга могу бити спремне већ 2026. године

16

35

Како препознати и одабрати слатку лубеницу приликом куповине

16

29

Мастиловић посјетио Технолошки факултет и Студентски центар у Зворнику

16

23

Игор Штмац није више тренер Зрињског

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner