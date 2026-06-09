Пуховац-Хасичевић: Фокус - сузбијање сиве економије

Аутор:АТВ
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Потребно је јачати сарадњу у области трговине и туризма, с посебним фокусом на сузбијање сиве економије и унапређење заштите потрошача, истакли су данас ресорни министри Републике Српске и Федерације БиХ, на састанку, који је одржан у Бањалуци.
Потребно је, наводе, ускладити прописе и заједничке активности када је ријеч о контроли пословања изнајмљивача смјештаја путем дигиталних платформи.
Разговарано је и о мјерама за заштиту животног стандарда грађана, укључујући ограничавање маржи и контролу цијена одређених производа.
"Имамо још неке мјере које можемо да урадимо али нећемо сада посезати за њима .Тај први талас поскупљења горива који ће се вјероватно одразити у наредна два до три мјесеца , тако да ћемо оставити ове ствари да видимо како ће реаговати оно што смо сада донијели. А што се тиче даљих мјера, разматрамо и све су опције на столу", истакао је Нед Пуховац министар трговине и туризма Републике Српске.
Министар трговине ФБиХ Амир Хасичевић подсјети је да на нафту и нафтне деривате имају исте мјере као Република Српска што се тиче ограничења маржи.
"Ми у Федерацији поред тога имао систем контрола промета нафте и нафтних деривата и наши грађани путем апликације могу да пронађу гдје гориво најјефтиније", навео је Хасичевић.
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