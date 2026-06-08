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Цијена нафте расте ка 100 долара по барелу након нових напада на Блиском истоку

Аутор:

АТВ
08.06.2026 09:46

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијена нафте се враћа ка граници од 100 долара по барелу након што су обновљени напади на Блиском истоку.

Цијена Брент сирове нафте скочила је за 4,8 одсто на 97,60 долара по барелу, након што је Иран у недјељу лансирао ракете на Израел узвраћајући на израелске нападе на јужна предграђа Бејрута, преноси Гардијан.

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Израел је рано јутрос покренуо ваздушне нападе на централне и западне дијелове Ирана, а након што је Иран у недјељу лансирао 10 ракета на сјевер Израела као одговор на израелске нападе на јужна предграђа Бејрута.

Иранска државна телевизија је пренијела да се звук експлозија чуо у Исфахану, Караџу, Табризу и Техерану, али није било додатних информација о жртвама и материјалној штети.

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Очевици у Техерану су потврдили да се чула најмање једна снажна експлозија западно од централних квартова иранске престонице.

(Танјуг)

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Тагови :

Нафта

цијене нафте

Барел нафте

Блиски исток

Иран

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