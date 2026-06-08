Цијена нафте расте ка 100 долара по барелу након нових напада на Блиском истоку

Аутор:АТВ
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Цијена нафте се враћа ка граници од 100 долара по барелу након што су обновљени напади на Блиском истоку.
Цијена Брент сирове нафте скочила је за 4,8 одсто на 97,60 долара по барелу, након што је Иран у недјељу лансирао ракете на Израел узвраћајући на израелске нападе на јужна предграђа Бејрута, преноси Гардијан.
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Израел је рано јутрос покренуо ваздушне нападе на централне и западне дијелове Ирана, а након што је Иран у недјељу лансирао 10 ракета на сјевер Израела као одговор на израелске нападе на јужна предграђа Бејрута.
Иранска државна телевизија је пренијела да се звук експлозија чуо у Исфахану, Караџу, Табризу и Техерану, али није било додатних информација о жртвама и материјалној штети.
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Израел узвратио Ирану након ракетног удара
Очевици у Техерану су потврдили да се чула најмање једна снажна експлозија западно од централних квартова иранске престонице.
(Танјуг)
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