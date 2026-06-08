Нетанјаху сазвао састанак безбједносног кабинета због ескалације са Ираном

Аутор:АТВ
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Премијер Израела Бењамин Нетанјаху одржаће данас у 11 часова по локалном времену састанак безбједносног кабинета због ескалације сукоба са Ираном, изјавио је неименовани израелски званичник за дневни лист Тајмс оф Израел наводећи да ће данашњем састанку присуствовати само мала група кључних министара.
Израел је рано јутрос покренуо ваздушне нападе на централне и западне дијелове Ирана, а након што је Иран у недјељу лансирао 10 ракета на сјевер Израела као одговор на израелске нападе на јужна предграђа Бејрута.
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Огласио се ИДФ након напада Техерана: Нећемо толерисати
Амерички предсједник Доналд Трамп апеловао је на израелског премијера Бењамина Нетанјахуа да "не узвраћа на иранске нападе" рекавши да није срећан због ескалације и да то неће помоћи у преговорима са званичним Техераном, пренио је раније данас Гардијан.
(Танјуг)
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