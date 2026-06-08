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Медији тврде: Србин убијен у пуцњави у Шпанији

Аутор:

АТВ
08.06.2026 08:05

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Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.
Фото: Pexels/Daniel Cruz

У пуцњави која се догодила у Барселони убијен је мушкарац, за кога шпански медији наводе да је српске националности.

Према писању портала ElCaso.cat пуцњава се догодила у недјељу око 21 час у унутрашњем дворишту зграде у кварту Зона Франка, када је мушкарац обучен у црно испалио неколико хитаца у леђа мушкарцу.

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Упркос напорима комшија, медицинских радника и агената Мососа, који су брзо изашли на терен мушкарац је преминуо.

Неко вријеме цијели кварт је био блокиран, али нападач није пронађен.

Како се наводи, у том кварту се прије неколико недјеља догодила друга пуцњава, а многи све чешће инциденте доводе у везу са обрачунима нарко банди. Фтановници тог подручја одржали су демонстрације прошле недјеље захтијевајући од Градског вијећа већу сигурност.

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Идентитет преминулог тренутно није познат, али полицијски извори сугеришу да је можда био држављанин Србије, преноси портал Метрополи абиерта.

(Глас Српске)

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Подијели:

Тагови :

Шпанија

Убиство

убијен Србин у Шпанији

Барселона

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