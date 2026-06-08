Медији тврде: Србин убијен у пуцњави у Шпанији

Аутор:АТВ
Коментари:0
У пуцњави која се догодила у Барселони убијен је мушкарац, за кога шпански медији наводе да је српске националности.
Према писању портала ElCaso.cat пуцњава се догодила у недјељу око 21 час у унутрашњем дворишту зграде у кварту Зона Франка, када је мушкарац обучен у црно испалио неколико хитаца у леђа мушкарцу.
Свијет
Напад ножем на најпрометнијем мјесту у Њујорку: Више особа повријеђено
Упркос напорима комшија, медицинских радника и агената Мососа, који су брзо изашли на терен мушкарац је преминуо.
Неко вријеме цијели кварт је био блокиран, али нападач није пронађен.
Како се наводи, у том кварту се прије неколико недјеља догодила друга пуцњава, а многи све чешће инциденте доводе у везу са обрачунима нарко банди. Фтановници тог подручја одржали су демонстрације прошле недјеље захтијевајући од Градског вијећа већу сигурност.
Свијет
Држављанки БиХ одбијен улазак у Њемачку: Првим летом враћена кући
Идентитет преминулог тренутно није познат, али полицијски извори сугеришу да је можда био држављанин Србије, преноси портал Метрополи абиерта.
(Глас Српске)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму