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Држављанки БиХ одбијен улазак у Њемачку: Првим летом враћена кући

Аутор:

АТВ
08.06.2026 07:24

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Припадници граничне полиције на аеродрому Алгој Меминген одбили су улазак у земљу држављанки Босне и Херцеговине, која им је у једном моменту постала сумњива.

Како преносе њемачки медији, све се десило 2. јуна 2026. године, када су службеници граничне полицијске станице Меминген саслушали 32-годишњу жену из Босне и Херцеговине.

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Према полицијским наводима, жена је дала контрадикторне информације у вези са трајањем и сврхом свог боравка у Њемачкој.

У почетку је изјавила да жели да посјети свог бившег вјереника. Међутим, убрзо је промијенила причу и рекла да ће да борави код познаниа. Полицији није преостало ништа друго него да провјери њене наводе. Назвали су познаника код којег је навела да ће да борави, међутим овај познаник није знао ништа о њеној планираној посјети.

Полицији није преостало ништа друго него да јој одбије улазак у земљу и првим летом је врате за БиХ, преносе Независне.

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Само дан раније, савезни полицајци на аеродрому Келн/Бон извршили су провјеру идентитета 35-годишњег држављанина БиХ по његовом доласку из Босне и Херцеговине. Током провјере, полицајци су открили да је канцеларија јавног тужиоца у Висбадену издала потјерницу за њим због оптужби за прање новца. Потјерница је укључивала казну затвора од 30 дана као замјену за плаћање новчаних трошкова. Овај 35-годишњак је платио казну од 3.900 евра на лицу мјеста као и 95 евра судских трошкова и пуштен је на слободу након завршетка полицијске процедуре.

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Тагови :

Држављанка БиХ

Њемачка

Аеродром

авион

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