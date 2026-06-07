Хвала ти, драга, уживај: Трамп прекинуо интервју

Аутор:АТВ
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Предсједник САД Доналд Трамп нагло је прекинуо интервју с водитељком НБЦ-а Кристен Велкер у Висконсину.
Интервју је завршио након што је Трамп оптужио телевизијске мреже НБЦ, АБЦ, ЦБС и ЦНН да су "покварене".
"Ви сте једнострана, покварена мрежа. Опростите, али завршавамо јер ми је доста. Хвала ти, драга. Уживај", рекао је Трамп те напустио снимање интервјуа.
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