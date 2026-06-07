Logo
Large banner

Хвала ти, драга, уживај: Трамп прекинуо интервју

Аутор:

АТВ
07.06.2026 22:33

Коментари:

0
Трамп прекинуо интервју
Фото: Screenshot / YouTube

Предсједник САД Доналд Трамп нагло је прекинуо интервју с водитељком НБЦ-а Кристен Велкер у Висконсину.

Интервју је завршио након што је Трамп оптужио телевизијске мреже НБЦ, АБЦ, ЦБС и ЦНН да су "покварене".

"Ви сте једнострана, покварена мрежа. Опростите, али завршавамо јер ми је доста. Хвала ти, драга. Уживај", рекао је Трамп те напустио снимање интервјуа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

интервју

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицијско ауто

Фудбал

Пуцњава код кампа фудбалера Енглеске, девет рањених

1 ч

0
Воз пруга жељезница

Свијет

Трагедија: Ауто се угасио на шинама, родитељи погинули

1 ч

0
Додик: У политичком Сарајеву су странци, политички муслимани и неки из Српске

БиХ

Додик: У политичком Сарајеву су странци, политички муслимани и неки из Српске

1 ч

0
Иранске ракете у подземном бункеру

Свијет

Лансиране ракете - нападнут Израел

1 ч

0

Више из рубрике

Воз пруга жељезница

Свијет

Трагедија: Ауто се угасио на шинама, родитељи погинули

1 ч

0
Иранске ракете у подземном бункеру

Свијет

Лансиране ракете - нападнут Израел

1 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже авионом Ер Форс Уан, у петак, 5. јуна 2026. године, на аеродром Мористаун у Мористауну, Њу Џерзи.

Свијет

Трамп открио да ли ће доћи до копнене операције у Ирану

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Покушао да прокријумчари више од 60 гмизаваца испод одјеће: Ево колику казну затвора је добио

5 ч

0

  • Најновије

22

33

Хвала ти, драга, уживај: Трамп прекинуо интервју

22

29

Пуцњава код кампа фудбалера Енглеске, девет рањених

22

17

Трагедија: Ауто се угасио на шинама, родитељи погинули

22

05

Додик: У политичком Сарајеву су странци, политички муслимани и неки из Српске

21

40

Лансиране ракете - нападнут Израел

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner