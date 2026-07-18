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Нијанса кармина која ''брише'' године са лица

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 18:46

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Нијанса кармина која ''брише'' године са лица
Фото: Pixabay

С годинама усне губе пуноћи и јасне ивице. Нестаје и она једра и природно ружичаста боја, а све то се дешава због губитка колагена.

Водећи свјетски шминкери истичу да погрешна боја и текстура ружа могу додати године вашем лицу, док она права нијанса може у секунди да вас подмлади, освјежи тен и визуелно врати волумен уснама.

Ево како да избјегнете најчешће грешке и примјените професионалне трикове за визуелно пуније усне.

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Највећа заблуда јесте да тамни и мат кармини изгледају драматично и луксузно на зрелом лицу. Истина је потпуно другачија.

Мат текстуре упијају свјетлост умјесто да је рефлектују, што тренутно наглашава сваку ситну бору на уснама и око њих, чинећи их визуелно сувим и тањим. Тамносмеђе, беж и превише свијетле нијансе буквално „бришу“ природну границу усана и чине да цијело лице изгледа уморно и испрано. Зато је вријеме за промену правила игре.

(Лепа и срећна)

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Тагови :

мода

шминкање

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