Амерички војници погинули у иранском нападу на базу у Јордану

Аутор:АТВ редакција
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Два припадника америчке војске су погинула, а један се води као нестао у акцији, саопштила је војска. Војници су погинули у иранском нападу на америчку базу у Јордану. Истовремено, један амерички војник се води као нестао.
Ово је уједно прва смрт америчких војника у рату у Ирану од марта, пренио је Си-ен-ен.
Централна команда САД саопштила је да су се она и њене партнерске снаге браниле од иранских напада када је дошло до напада.
"Два припадника америчке војске у Јордану су погинула у акцији док су се Централна команда САД и партнерске снаге браниле од иранских напада балистичких ракета и дронова. Поред тога, један припадник се тренутно води као нестао у акцији", саопштила је Централна команда САД у објави на друштвеним мрежама.
Још четири америчка припадника су медицински евакуисана у болнице у Јордану, али су у међувремену отпуштена. Остало особље је задобило лакше повреде и вратило се на дужност.
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CENTCOM је саопштио да ће задржати идентитет погинулих војника до 24 сата након што њихови најближи рођаци буду обавијештени.
CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026
TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,…
Ове смрти су биле 15. и 16. међу припадницима америчке војске од почетка рата са Ираном у фебруару, а преко 430 је рањено.
Напади из Ирана догодили су се усред новог блицкрига широм Блиског истока последњих дана, након што су преговори са администрацијом Доналда Трампа пропали и прекинуто прекид ватре.
У петак увече је била седма ноћ заредом удара које су САД покренуле против Ирана, а Иранска револуционарна гарда је узвратила нападима "око за око" на америчке мете у Јордану, Оману, Кувајту, Бахреину и Сирији.
Нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи рекао је ове недеље да ће амерички удари на Иран довести до "незаборавних лекција" за САД, оптужујући предсједника Трампа да "тежи ескалацији сукоба".
(Телеграф)
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