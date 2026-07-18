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Амерички војници погинули у иранском нападу на базу у Јордану

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 20:36

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Војници америчке војске возе оклопна возила у конвоју у војној бази за обуку Вај Адам близу Хајдухадаза, на сјевероистоку Мађарске, у среду, 15. јуна 2022. Америчка јединица обавља заједничку патролу са мађарским трупама у жупанији Саболч-Сатмар-Берег која се граничи са Украјином.
Фото: Tanjug/AP/MTIZsolt Czegledi

Два припадника америчке војске су погинула, а један се води као нестао у акцији, саопштила је војска. Војници су погинули у иранском нападу на америчку базу у Јордану. Истовремено, један амерички војник се води као нестао.

Ово је уједно прва смрт америчких војника у рату у Ирану од марта, пренио је Си-ен-ен.

Централна команда САД саопштила је да су се она и њене партнерске снаге браниле од иранских напада када је дошло до напада.

"Два припадника америчке војске у Јордану су погинула у акцији док су се Централна команда САД и партнерске снаге браниле од иранских напада балистичких ракета и дронова. Поред тога, један припадник се тренутно води као нестао у акцији", саопштила је Централна команда САД у објави на друштвеним мрежама.

Још четири америчка припадника су медицински евакуисана у болнице у Јордану, али су у међувремену отпуштена. Остало особље је задобило лакше повреде и вратило се на дужност.

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CENTCOM је саопштио да ће задржати идентитет погинулих војника до 24 сата након што њихови најближи рођаци буду обавијештени.

Ове смрти су биле 15. и 16. међу припадницима америчке војске од почетка рата са Ираном у фебруару, а преко 430 је рањено.

Напади из Ирана догодили су се усред новог блицкрига широм Блиског истока последњих дана, након што су преговори са администрацијом Доналда Трампа пропали и прекинуто прекид ватре.

У петак увече је била седма ноћ заредом удара које су САД покренуле против Ирана, а Иранска револуционарна гарда је узвратила нападима "око за око" на америчке мете у Јордану, Оману, Кувајту, Бахреину и Сирији.

Нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи рекао је ове недеље да ће амерички удари на Иран довести до "незаборавних лекција" за САД, оптужујући предсједника Трампа да "тежи ескалацији сукоба".

(Телеграф)

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