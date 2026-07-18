Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се у сриједу навече на државној цести Б147 у аустријском мјесту Herrengasse, гдје су се фронтално сударили кампер и путнички аутомобил.
У несрећи је више особа повријеђено, међу њима и 20-годишња дјевојка из Босне и Херцеговине.
Према информацијама аустријске полиције, кампером је управљао 73-годишњи држављанин Њемачке, који се заједно са 63-годишњом супругом кретао из Braunaua према Burgkirchenu.
Из супротног смјера долазила је 20-годишња дјевојка из Босне и Херцеговине с пребивалиштем у округу Braunau. У њеном аутомобилу налазили су се још 18-годишња путница на мјесту сувозача и 21-годишњи младић на задњем сједишту, пише ГПМаљевац.
До снажног фронталног судара дошло је у насељу Herrengasse. Од силине удара возачица је остала заглављена у возилу, па су ватрогасци морали користити техничку опрему како би је извукли из аутомобила.
Дјевојка из Босне и Херцеговине задобила је тешке тјелесне повреде те је превезена у болницу у Braunau аm Innu. Лакше повреде задобили су возач кампера, као и двоје путника из путничког аутомобила.
Хеликоптер интервенисао
Тешко је повријеђена и 63-годишња путница из кампера, која је због тежине повреда хеликоптером хитне медицинске помоћи пребачена у болницу УКХ Салзбург.
Аустријска полиција проводи истрагу како би утврдила све околности које су довеле до ове тешке саобраћајне несреће.
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