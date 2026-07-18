Рускиња открила како је намамљена у Епстинов пакао

Аутор:АТВ редакција
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Једна од жена које су годинама биле у кругу осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина први пут је детаљно говорила о злостављању које је, како тврди, трпила годинама, описујући његов систем манипулације као "култ" из којег готово није било излаза.
Жена, која је за Би-би-си говорила под псеудонимом Ања како би заштитила свој идентитет, испричала је да је након Епстинове смрти 2019. године коначно успјела побјећи из живота који је, како каже, био обиљежен психолошком контролом, сексуалним злостављањем и потпуном овисношћу о њему.
"Још се покушавам помирити с чињеницом да сам годинама била злостављана. Нисам била везана ланцима нити закључана у подруму. Окови су били мање очигледни, али су постојали", рекла је Ања.
Према њеним ријечима, Епстин је своје дјеловање описивао као "култ", а себе као вођу тог култа. Тврди да је заједно с још десетак младих жена живјела у становима које је финансирао, радила за њега 24 сата дневно и редовно била изложена сексуалном злостављању.
Ања наводи да ју је Епстин намамио обећањима о успјешној манекенској каријери. Након што је из Русије отишла да ради као модел и сарађивала с познатим модним кућама, упознала је човјека који ју је представио Епстину као особи с бројним везама у модној индустрији. Данас вјерује да је од самог почетка била пажљиво одабрана мета.
"То је била потпуна намјештаљка", рекла је, тврдећи да је цијели процес био пажљиво испланиран како би стекао њено повјерење.
Описала је како ју је мјесецима увјеравао да ради на свом изгледу, обећавао састанке с водећим људима модне индустрије и тражио фотографије, укључујући и наге фотографије, док је истовремено рушио њено самопоуздање говорећи јој да није довољно добра.
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Први сексуални напад, како тврди, догодио се током његове затворске казне на Флориди. Након тога су јој друге жене из његовог окружења говориле да претјерује, због чега је почела сумњати у властиту перцепцију онога што се догодило.
Временом је, каже, постала потпуно финансијски и животно овисна о Епстину. Није имала властити банковни рачун нити могућност да изнајми стан, а он је контролисао њено кретање, контакте с другим људима и приступ здравственој заштити.
Ања тврди да је Епстин користио различите методе како би жене држао под контролом. Пријетио им је компромитујућим фотографијама и видеоснимцима, тјерао их да му пишу писма захвалности те их окретао једну против друге како не би развиле међусобно повјерење.
Посебно потресним описује тренутак када ју је наговорио на хируршки захват уклањања тетоваже резањем коже умјесто ласерског третмана, због чега и данас носи видљиве ожиљке.
Највећом срамотом назива чињеницу да је и сама, под притиском, учествовала у довођењу других младих жена.
"Створио је цијели екосистем злостављања који је служио само њему", рекла је, додајући да је годинама ћутала због страха, али да данас жели проговорити како би помогла другим женама да препознају и напусте насилне односе, преноси Глас Српске.
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