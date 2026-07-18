Велики шумски пожар у Њемачкој: У гашењу учествује и војска

Аутор:АТВ редакција
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У националном парку ''Мириц'' у Њемачкој букти шумски пожар, а у гашење је укључена и војска.
У саопштењу управе округа Мекленбуршка језера се наводи да је пожар захватио 388 хектара земљишта и да наставља да се шири.
На терену је распоређено око 360 ватрогасаца, њемачка војска и друге службе за реаговање у ванредним ситуацијама.
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Два транспортна хеликоптера захватају воду из оближњих језера и избацују је на најугроженија подручја, наводи се у извјештају.
Пожар се шири преко подручја некадашњег војног полигона, на којем би још могла да се нађу неексплодирана убојна средства из Другог свјетског рата и периода Источне Њемачке, укључујући и велике противтенковске мине.
(Срна)
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