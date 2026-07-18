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Велики шумски пожар у Њемачкој: У гашењу учествује и војска

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 16:37

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Ватрогасци у акцији гашења буктиње шумског пожара у близини руралног подручја, уз видљиво ватрогасно возило.
Фото: Oscar Sánchez/Pexels

У националном парку ''Мириц'' у Њемачкој букти шумски пожар, а у гашење је укључена и војска.

У саопштењу управе округа Мекленбуршка језера се наводи да је пожар захватио 388 хектара земљишта и да наставља да се шири.

На терену је распоређено око 360 ватрогасаца, њемачка војска и друге службе за реаговање у ванредним ситуацијама.

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Два транспортна хеликоптера захватају воду из оближњих језера и избацују је на најугроженија подручја, наводи се у извјештају.

Пожар се шири преко подручја некадашњег војног полигона, на којем би још могла да се нађу неексплодирана убојна средства из Другог свјетског рата и периода Источне Њемачке, укључујући и велике противтенковске мине.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

пожар

Ватрогасци

војска

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