Аутор:АТВ редакција
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Постоје мјеста на којима ријечи нису довољне да опишу обим и страхоте страдања, а Горњи Јеловац код Приједора је једно од таквих мјеста, изјавио је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Поводом обиљежавања Дана сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ од 1941. до 1945. године сутра у Горњем Јеловцу, Каран је рекао за Срну да је свако дијете имало име, породицу, начинило прве кораке, изговорило прве ријечи и имало снове који су прекинути на најбруталнији начин.
"Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ, јесте дан када се поклањамо сјенама невиних жртава и обнављамо завјет да њихово страдање више никада неће бити препуштено тишини и забораву. Народ који заборави своје страдање, ризикује да изгуби и истину о себи", нагласио је Каран.
Он је подсјетио да се деценијама након Другог свјетског рата о оваквим злочинима говорило мало или скоро никако, додавши да су сјећања на најмрачнији период историје 20. вијека чувана у кругу породице.
"Истина је тако остајала предуго у сјени и сјећањима, а бол преживјелих била је нијема, без гласа и јавне осуде коју су жртве заслужиле", рекао је Каран.
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Он је навео да његовање културе памћења зато није само питање прошлости, већ питање будућности и опстанка српског народа на овим просторима.
"Наша је дужност да свједочимо истину о усташком злочину геноцида, како бисмо сачували сјећање на невине и градили свијет у којем се овакво зло више никада неће поновити.
Данас, када говоримо о невиним жртвама пострадалим у Горњем Јеловцу, наша је обавеза да њихова имена, њихово страдање и истина о злочину остану трајно уписани у колективно памћење нашег народа. То дугујемо онима који су страдали, али и генерацијама који долазе послије нас", навео је предсједник Српске.
(СРНА)
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