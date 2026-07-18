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Каран: Сјећање на убијену д‌јецу је дан када се поклањамо сјенама невиних жртава

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 17:42

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Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Постоје мјеста на којима ријечи нису довољне да опишу обим и страхоте страдања, а Горњи Јеловац код Приједора је једно од таквих мјеста, изјавио је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Поводом обиљежавања Дана сјећања на д‌јецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ од 1941. до 1945. године сутра у Горњем Јеловцу, Каран је рекао за Срну да је свако дијете имало име, породицу, начинило прве кораке, изговорило прве ријечи и имало снове који су прекинути на најбруталнији начин.

"Дан сјећања на д‌јецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ, јесте дан када се поклањамо сјенама невиних жртава и обнављамо завјет да њихово страдање више никада неће бити препуштено тишини и забораву. Народ који заборави своје страдање, ризикује да изгуби и истину о себи", нагласио је Каран.

Он је подсјетио да се деценијама након Другог свјетског рата о оваквим злочинима говорило мало или скоро никако, додавши да су сјећања на најмрачнији период историје 20. вијека чувана у кругу породице.

"Истина је тако остајала предуго у сјени и сјећањима, а бол преживјелих била је нијема, без гласа и јавне осуде коју су жртве заслужиле", рекао је Каран.

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Он је навео да његовање културе памћења зато није само питање прошлости, већ питање будућности и опстанка српског народа на овим просторима.

"Наша је дужност да свједочимо истину о усташком злочину геноцида, како бисмо сачували сјећање на невине и градили свијет у којем се овакво зло више никада неће поновити.

Данас, када говоримо о невиним жртвама пострадалим у Горњем Јеловцу, наша је обавеза да њихова имена, њихово страдање и истина о злочину остану трајно уписани у колективно памћење нашег народа. То дугујемо онима који су страдали, али и генерацијама који долазе послије нас", навео је предсједник Српске.

(СРНА)

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Тагови :

Синиша Каран

страдање Срба

Злочин над Србима

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