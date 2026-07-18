Цвијановић: Очувањем институција Српске одајемо поштовање онима који су нам обезбиједили слободу

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да се не смије дозволити да се изгуби снага институција Републике Српске, које представљају заштиту и поштовање према онима који су стварали Српску и обезбиједили слободу.
Цвијановићева је рекла да је једини дуг Републике Српске дуг према онима који су животе дали за њено стварње и слободу коју данас живе грађани Српске.
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"Имамо дуг и према онима који су дали своје дијелове тијела и према породицама, које су губитком некога блиског члана заувијек оштећене", рекла је Цвијановићева, која је присуствовала освештању споменика погинулим борцима Војске Републике Српске у селу Жепинићи код Шековића, преноси "Срна".
Она је поручила да је трајни завјет не дозволити некоме да говори и одлучује у име српског народа и да га прегласава.
"Не смијемо дозволити да изгубимо снагу институција, јер снага институција Републике Српске и њеног представљања било гдје и на домаћем терену и у свијету, преставља заштиту и поштовања према онима који су нам обезбиједила да живимо у Републици Српској", истакла је Цвијановићева.
Она је изразила задовољство да ће данас имати прилику да разговара са грађанима Шековића и да чује њихове проблеме и приједлоге.
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"Данас смо овдје да покажемо да је наша реалност Република Српска и намјера да правимо бољи живот за грађане, да се трудимо на сваки могући начин да поправимо услове живота", рекла је Цвијановићева новинарима.
Начелник општине Шековићи Миладин Лазић изјавио је да је споменик погинулим борцима Војске Републике Српске у селу Жепинићи, који је данас освештан, један од начина одавања почаст онима који су се дали живот за Републику Српску.
"Иницијатива за подизање споменика покренута је прије три, четири године. Споменик је изграђен уз подршку општине и уз учешће грађана са овог подручја", рекао је Лазић новинарима.
Он је додао да је велика част што су данас угостили српског члана Предсједништва БиХ Жељку Цвијановић, која је заједно са руководством Републике Српске увијек била уз Шековиће у битним тренуцима развоја ове локалне заједнице.
Предсједник Предсједништва Борачке организације Шековићи Момир Ристић захвалио је српском члану Предсједништва БиХ на посјети, наводећи да је то доказ да ниједно мјесто у Републици Српској није запостављено.
"Данас смо се овдје окупили да одамо почаст и освештамо споменик погинулим борцима и то је доказ да их нисмо заборавили", рекао је Ристић новинарима.
Цвијановићева, чланови породица погинулих бораца и начелник Шековића Миладин Лазић положили су вијенац на споменик.
Најмлађа жртва, чије име је уписано на споменик је Ристо Којић, који је страдао када је имао свега 10 година.
Осим Којића, на споменик су уклесана имена и страдалих чланова породица Лазић, Клисарић, Митровић и Жепинић.
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