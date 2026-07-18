Влада Српске оштро демантовала медије у ФБиХ: Премијер није споменуо оружје

Аутор:Стеван Лулић
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Влада Републике Српске оштро је одбацила нетачне и обмањујуће наслове у федералним медијима у којима се тврди да је премијер Саво Минић позвао ловце да купују оружје.
Подсјећамо, предсједник Владе је јуче посјетио предузеће ГБТ (Графо Балкан) у Фочи и том приликом купио ловачку униформу, те позвао ловце да купују домаћу опрему која је високог квалитета.
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Битно је напоменути да се поменуто предузеће уопште не бави производњом и продајом оружја, нити је премијер Минић у било којем тренутку споменуо оружје.
"Данас сам у ГБТ-у купио и ловачку униформу. Када имамо квалитетан домаћи производ, не видим разлог да предност дајемо страним маркама. Позивам другаре ловце да бирају опрему наших произвођача. Тако најбоље подржавамо људе који у Републици Српској раде, стварају и запошљавају. Отварање новог погона ГБТ-а у Фочи показује да домаће компаније расту, инвестирају и отварају нова радна мјеста. ГБТ је од домаће идеје израстао у компанију која данас запошљава око 400 радника, извози своје производе и доказује да домаћи квалитет може равноправно да стане уз најпознатије свјетске брендове. Зато је најбоља подршка нашој привреди да будемо њени купци", рекао је Минић након посјете фабрици.
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Из Владе поручују да је из ове изјаве јасно да је предсједник Владе говорио о ловачкој униформи и опреми домаћих произвођача, као и о подршци домаћој производњи, привреди и запошљавању.
"Оружје се у његовој изјави не спомиње, нити се из његових ријечи на било који начин може извести закључак да је позивао на његову куповину. Предузеће ГБТ (Графо Балкан), чији је погон у Фочи предсједник Владе посјетио, бави се производњом спортске, ХТЗ, ски и мото опреме, као и опреме за лов, а своје производе пласира на домаће и инострано тржиште", кажу у Влади Српске.
Подсјећају да је портал "Црна хроника“ 17. јула објавио текст под насловом "Саво Минић позвао ловце у Републици Српској да купе оружје домаће производње“, а да је истог дана портал "Дневни аваз“ објавио текст под насловом "Саво Минић позвао ловце у РС: Дао упуте које оружје да купују“.
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"Влада Републике Српске истиче да су наведени наслови НЕТАЧНИ и да предсједник Владе Републике Српске Саво Минић ни у једном тренутку није позвао ловце да купују оружје, нити је давао било каква упутства у вези са куповином оружја. Због нетачних навода, редакцијама портала 'Црна хроника' и 'Дневни аваз' упућени су званични захтјеви за исправку спорних наслова и објављивање демантија", поручили су из Владе и закључили:
"Позивамо медије да приликом извјештавања поштују професионалне и етичке стандарде новинарства, провјере информације и вјеродостојно преносе њихов садржај. Влада Републике Српске остаје отворена за сарадњу са свим медијима и благовремено пружање тачних и провјерених информација, уз очекивање да се јавност информише одговорно, професионално и на основу чињеница".
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