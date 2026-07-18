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Рониоци извукли тијело мушкарца који се утопио код Бијељине

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 11:41

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Ријека Сава
Фото: Pixabay/GoranH

Из ријеке Саве у Бијељини данас је извучено тијело утопљеника, потврђено је Срни у Полицијској управи Бијељина.

Тијело мушкарца из воде су извукли чланови Ронилачког клуба "Пантери".

Полицији је јуче у 15.20 часова пријављено да се једна особа утопила у Сави на локацији Савски спруд у мјесту Остојићево.

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Тагови :

утапање

Ријека Сава

Бијељина

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