Рониоци извукли тијело мушкарца који се утопио код Бијељине

Аутор:АТВ редакција
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Из ријеке Саве у Бијељини данас је извучено тијело утопљеника, потврђено је Срни у Полицијској управи Бијељина.
Тијело мушкарца из воде су извукли чланови Ронилачког клуба "Пантери".
Полицији је јуче у 15.20 часова пријављено да се једна особа утопила у Сави на локацији Савски спруд у мјесту Остојићево.
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